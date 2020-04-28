Ухудшится эпидемическая обстановка

Медицинский гороскоп на МАЙ

1 Повышается уровень травматизма и ломкость сосудов. Не стоит начинать курс внутривенных инъекций. Могут проявиться аллергии на препараты.

2-3 Ухудшается перистальтика кишечника. Обостряется геморрой. Предупреждайте развитие запоров. Пейте больше воды. Не экспериментируйте с диетами или пищевыми добавками.

4-5 Ухаживайте за кожей лица. Удаление угрей доверьте косметологу. Не допускайте сухости рук. Возможно появление трещин. Ухудшается состояние здоровья урологических больных.

6-7 Полнолуние. Предотвращайте распространение венерических заболеваний. Пользуйтесь противозачаточными средствами. В эти дни не делайте аборты. Займитесь профилактикой болезней верхних дыхательных путей.

8-10 Организм будет реагировать на изменение атмосферного давления. Больным стенокардией необходимо следить за самочувствием. Не употребляйте тонизирующие препараты и напитки.

11-12 Резкие движения туловища могут привести к смещению позвонков в пояснице. Возможно защемление нервов. Не носите тяжелое в эти дни. Могут беспокоить ревматические боли.

13-14 Займитесь упражнениями на укрепление сердечно-сосудистой системы. Организм потребует физической нагрузки. Берегите колени от травм.

15-17 Будут уязвимы ступни. Не удаляйте мозоли и наросты. Выбирайте удобную обувь. Походите босиком. Прислушайтесь к советам врачей.

18-19 Будет беспокоить головная боль. Ощущаться кислородное голодание мозга. Возможны головокружения из-за спазмов сосудов. Не допускайте травмирования головы. Лечите заболевания органов выделительной системы.

20-22 Последние дни лунного цикла. Чрезмерное напряжение голосовых связок может привести к потере голоса. Говорите тише. Отложите операции на горле. Обостряются заболевания щитовидной железы. Не принимайте гормональные препараты.

23-24 Новолуние. Начинайте день с дыхательной гимнастики. Чаще бывайте на свежем воздухе. Ухудшается эпидемическая обстановка. Как можно меньше времени проводите в людных местах.

25-26 Позаботьтесь о рациональном питании. Лечите сколиоз. Запишитесь на прием к стоматологу. Протезирование и лечение зубов пройдет удачно.

27-29 Может ухудшаться самочувствие, особенно у людей с хроническими заболеваниями. Внимания потребует нервная система. Избегайте стрессов.

30-31 Остерегайтесь уличных животных. Не раздражайте домашних кошек и собак. Могут покусать или поцарапать. Хорошо обрабатывайте раны. Есть опасность заражения крови.