У переломов и растяжений подобные симптомы

- Споткнулась посреди дороги и упала. Зима не началась, а у меня травма, — говорит 60-летняя Елена Шостак из Конотопа Сумской области. — Надо месяц носить гипс.

— Если человек падает на руки — ломает лучевую кость, — рассказывает Максим Корчанюк, 34 года, ортопед из Ривне. — На ягодицы - имеет ушиб поясницы. Падение на спину-самое опасное, потому что вызывает сотрясение мозга и обморок. Когда чувствуете, что падаете назад — округлите спину, прижмите подбородок к груди и падайте на бок.

Если ничего не сломали, надо встать. Не резко, потому что возникает головокружение и тошнота. Добраться домой и лечь с холодным компрессом на голове. При сильной боли, отеке и деформации травмированной кости — скорее всего, есть перелом. При растяжении симптомы сходны, но кость не деформируется. Отек и синяк проявляются не сразу. При растяжении следует приложить холод и сделать повязку из эластичного бинта. При вывихах — только лед.

— Люди при падении выставляют руки. Надеются облегчить удар, а получают перелом запястья или предплечья. Также опасно падать на ягодицы, чтобы не было перелома шейки бедра.

Если появилась острая боль и одеревенение — это не просто ушиб. Травмированная конечность опухает и синеет. Следует забинтовать ногу, сверху положить холод и обратиться к травматологу.

- На втором месте по частоте - вывих плечевого сустава. Его диагностируют по неестественному положению руки и полной ее недвижимости. Нельзя вправлять. Лучше всего крепко прибинтовать к туловищу, приложить лед. Принять обезболивающее и идти к врачу. Там наложат гипс. Его следует носить, сколько сказали, даже на неделю дольше. Бывает, люди снимают гипс сами. Кости не успевают окрепнуть и повторно повреждаются.

Для защиты от падения следует прикрепить к подошве кусок наждачной бумаги, которая хорошо цепляется за лед. Если обувь на каблуке, подойдет лейкопластырь или клей "Момент". После его нанесения надо походить по песку. Этого хватит на день-два.