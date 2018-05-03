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понедельник, 07 мая 2018 07:55

Твердые камни в почках дробят без разрезов и проколов

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- При лечении твердых камней в почках не всегда помогает процедура их дистанционного раздробления ударными волнами - литотрипсия. Тогда применяем новейший метод лечения RIRS. Так называется ретроградная внутрипочечная хирургия, - рассказывает уролог, руководитель львовской клиники UROSVIT Василий Матвеев.

Именно в этой клинике новую методику для удаления камней величиной 8-15 мм стали применять впервые во Львове. Технология позволяет дробить камень без необходимости разреза или прокола при высокой степени эффективности. Вмешательство в организм является меньшим по сравнению с дистанционной ударно-волновой литотрипсией. Операция, лечение и пребывание в стационаре занимает не более двух суток.

- В этой технологии используем тонкий гибкий уретероскоп, который проводим в почку через уретру, мочевой пузырь или мочеточник. Конец эндоскопа изгибается до 270 градусов. Это позволяет под видеоконтролем зайти в нужную чашку почки, где размещен камень. С помощью гольмиевого лазера дробим камень на мелкие фрагменты и пыль. После этого удаляем эндоскоп, устанавливаем внутренний Dj-стент на время отхождения фрагментов, - добавляет Василий Матвеев.

Преимущество гибкой уретероскопии - позволяет завести эндоскоп во все отделы полой системы почки. Если мочеточник достаточно широк, чтобы по нему провести эндоскоп в полость почки, это хороший шанс избавиться от камня после одной операции.

По этой методике можно измельчить камень любой твердости, а также уратные камни, невидимые на обычных рентгеновских снимках.

Такое лечение подходит пациентам, которым противопоказаны другие способы удаления камней - больным ожирением, беременным женщинам, тем, кто принимает препараты для разрежения крови.

Адрес клиники: г.Львов, ул. Ивана Огиенко, 3, вход со двора, 1-й этаж.

Тел .: 0 (32) 226 30 80, 0 (96) 700 30 80

www.urosvit.com

Автор: Ярина ЛУКОМСЬКА
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Дата
07
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