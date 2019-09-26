Травяные средства избавят от простатита

 
Ексклюзивы
1/5
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН
6 Просмотров: 2898
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Медицинская реформа под угрозой: над Минздравом нависла тень Богатыревой
Просмотров: 2439
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
"Начнем кого-то поддерживать, будет катастрофа" - как Украина может повлиять на импичмент Трампу
Просмотров: 846
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
2 Просмотров: 6795
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 9522
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2403
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 549
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3294
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3690
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1548
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 468
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 612
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 315
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 6012
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5472
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
28 сентября 2019
Просмотров: 558
Проявити сміливість
– Нарешті і в нас прості люди зможуть свою правду довести, – на музейній виставці зустрічаю знайомого – Андрія Богдановича. За ...
понедельник, 30 сентября 2019 05:30

Травяные средства избавят от простатита

  Комментировать
 

- У меня все началось с частых позывов в туалет, - говорит 47-летний Николай Сердюк из Полтавы. - Со временем появилась жгучая боль при мочеиспускании, резко ослабла потенция. Когда понял, что болезнь сама не пройдет, начал искать помощи у людей, которые сами страдали от той же проблемы.

По совету мужчина заказал травяной комплекс от простатита и аденомы у травницы Татьяны Павловны Радионовой. После прохождения курса болезнь прошла.

- За последние 10 лет простатит сильно помолодел, - рассказывает травница Татьяна Павловна Радионова. - И эта угрожающая тенденция продолжает нарастать. Необходимо своевременно и правильно начинать борьбу с простатитом. Так называют любые воспалительные процессы в предстательной железе, которые могут быть вызваны переохлаждением, травмами, возрастными изменениями, а также инфекциями, передающимися половым путем.

Простатит может давать серьезные осложнения.

- Будьте внимательны к своему здоровью. Принимайте меры и не теряйте времени на непроверенные препараты, которые в лучшем случае снимают симптомы, в худшем - опасны для здоровья. Доверяйте отзывам людей, которые сами привели простату в норму. Отличным помощником в борьбе с простатитом являются травы. Они безвредны для любого организма.

Татьяна Павловна Радионова предлагает травяные средства от простатита и аденомы, которые изготавливает по старинной семейной рецептуре.

- В комплекс от простатита входит бальзам на целебных травах и коренья для приема внутрь. Мазь, которую необходимо вводить в задний проход. Симптомы простатита постепенно перестанут вас беспокоить, наладится мочеиспускание. "Эликсир молодости для мужчин" поможет восстановить половую функцию.

Свои средства я высылаю по почте со всеми соответствующими рекомендациями. Они полезны тем, что дают хороший оздоровительный эффект, не имеют химических составляющих, безвредны для организма, не имеют побочных действий, совместимы с другими медикаментозными средствами. При выполнении всех моих рекомендаций получите отличный результат.

Информацию о натуральных травяных средствах для борьбы с простатитом, герпесом, демодекозом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистыми воспалениями, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой

www.travnik.kharkiv.ua

0(97) 925 73 97, 0(66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Травяные средства избавят от простатита». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
сентября

Самой красивой итальянке Монике Беллуччи - 55

Самое читаемое
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
Обаятельная и неотразима: украинская спортсменка-красавица, вошедшая в историю
9
 Просмотров: 19098
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
Как выглядел Киев с высоты птичьего полета 1918-го
9
 Просмотров: 17623
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли &quot;бабье лето&quot; в октябре
Синоптики спрогнозировали, ожидать ли "бабье лето" в октябре Просмотров: 16202
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
Фотограф показал закулисье идеальных Instagram-фотографий
9
 Просмотров: 10577
В Украине родились сиамские близнецы
В Украине родились сиамские близнецы Просмотров: 10449
Здоровье
При артрозе, артрите и остеохондрозе поможет процедура ортоплазма
При артрозе, артрите и остеохондрозе поможет процедура ортоплазма Просмотров: 36
7 октября будут нервные срывы
7 октября будут нервные срывы
Колено при артрозе перестает болеть от масла пихты
Колено при артрозе перестает болеть от масла пихты Просмотров: 792
Обветренные руки чистят кофе
Обветренные руки чистят кофе Просмотров: 144
Калорийная пища провоцирует сердечно-сосудистые болезни
Калорийная пища провоцирует сердечно-сосудистые болезни Просмотров: 333
Больше всего комментируют
5
Винник назвал Крым "не нашим", а агрессию России на Донбассе "непонятной войной"
4
НСЖУ призвала Мендель извиниться. Журналисты в сетях - уйти в отставку
2
Сенцов рассказал, где хочет видеть Путина
2
Внутренняя политика США негативно влияет на имидж Украины - Климкин
2
Выжил с ума. Президент "Формулы-1" призвал Путина захватить Европу
Голосов: 698
Голосование Какой спецрежим ввести для артистов, которые гастролируют в России?
  • Штраф
  • Гастрольный сбор. Деньги направлять на нужды ВСУ
  • Недопуск к теле- и радиоэфирам
  • Маркирование афиш, что выступает гастролер в РФ
  • Ограничение выступать на крупнейших площадках
  • Запрет выступлений в Украине
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua