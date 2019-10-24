Тонзиллит лечат не меньше 10 дней

- В детстве страдала ангиной по шесть раз в год. Сейчас это превратилось в хронический тонзиллит, - говорит 27-летняя Марина Березка из Николаева. - Горло постоянно воспаленное, слабость, температура скачет. Надоело так, что готова вырезать миндалины.

- Если обострение протекает с температурой и болью в горле, важно пролечиться антибиотиками, - советует отоларинголог Елена Головина из Киева. - Курс должен длиться не менее 10 дней, даже если стало легче раньше. Иначе потом обострение ударит с новой силой.

Антибиотики для лечения тонзиллита подбирают по результатам анализа мазка, взятого с миндалин. Он выявляет возбудителя.

- Вместе с антибиотиком можно применять местные средства с антимикробным действием: антисептические спреи, леденцы, полоскания. Но не бабушкиными средствами - водой с солью и содой.

В период между обострениями важно поддерживать нормальный иммунитет. Для этого полноценно питаться, не нервничать, заниматься физкультурой, закаливанием.

- Удалять миндалины стоит лишь тогда, когда есть угроза поражения сердца и суставов. Но и в этом случае следует пройти тщательное обследование, - подчеркивает врач.