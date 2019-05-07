Специалисты Международного центра нейрохирургии стажируются за рубежом

 
Ексклюзивы
1/5
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
С возвращением Коломойского государственная политика станет коммерческой - Гай
1 Просмотров: 2466
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
Объяснили, почему в Украине низкий уровень качества жизни
2 Просмотров: 1854
Зеленскому не нужны досрочные выборы
Зеленскому не нужны досрочные выборы
8 Просмотров: 4583
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
О чем Путин говорил с Трампом полтора часа
Просмотров: 1116
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Луценко об инаугурации: "Давайте прекратим игру загадок"
Просмотров: 2925
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
1 Просмотров: 3429
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 5733
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1944
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 2151
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 3375
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 729
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
6 Просмотров: 3249
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1368
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1440
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 3357
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 мая 2019
Просмотров: 1053
Скельце окулярів
Недавно трапилась пригода, зовсім маленька й коротка, а от досі не забувається, вертається в пам'яті. А сталося воно ось як. Бачу — йдуть ...
понедельник, 13 мая 2019 05:30

Специалисты Международного центра нейрохирургии стажируются за рубежом

  Комментировать
 

Сразу три нейрохирурга Международного центра нейрохирургии прошли зарубежные стажировки этой весной.

Директор клиники Игорь Петрович Курилец посетил практический курс инвазивного лечения опухолей гипофиза в университетской больнице Эссена в Германии. Нейрохирург Владимир Захарко прошел курс хирургического лечения заболеваний позвоночника в Польше в университетской больнице Закопане. А нейрохирург Игорь Игоревич Курилец провел две недели в Соединенных Штатах Америки, изучая новые методы хирургического лечения опухолей головного мозга и сосудистой патологии в университетской больнице Цинциннати.

- В США я совершенствовал навыки эндоскопических операций на гипофизе. То есть это операции на мозге через миниатюрные проколы, - рассказывает Игорь Игоревич Курилец. - Современная нейрохирургия требует постоянной стажировки за рубежом. Чтобы быть в курсе всех новинок, нужно учиться минимум три-четыре раза в год. В нашей клинике мы стараемся быть в курсе последних достижений мировой нейрохирургии, чтобы предоставлять нашим пациентам лучшую медицинскую помощь.

Кроме того, зарубежные врачи приезжают оперировать в Украине. Так 8 июня 2019 года в Международном центре нейрохирургии бесплатно проведет прием нейрохирург Люк Томич из США. Кроме консультаций, он совместно с украинскими коллегами проведет операции на головном мозге. Приезд американского коллеги проходит при поддержке некоммерческой организации RAZOM for Ukraine.

Это уже пятый подобный визит врача Томича. Предыдущие состоялись в 2016-м, 2017-м и 2018. За это время проконсультировал 600 пациентов, провел 50 операций.

Люк Томич планирует провести в Украине неделю. Поэтому мы приглашаем на консультацию всех, кто нуждается в помощи. Для этого следует позвонить или написать в Viber по телефону: 0 (68) 369 14 07 и записаться на первичную консультацию.


Центральная клиника, г.Киев,ул. Липская, 11, 2-й этаж.

Тел .: 0 (44) 592 90 79, 592 68 78;

г.Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница,

ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж.

Тел. 0 (67) 891 00 00;

г.Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1. Тел. 0 (99) 309 20 21.

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года.

Автор: Таиса ОЛИЙНЫК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Специалисты Международного центра нейрохирургии стажируются за рубежом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
Какой маникюр вышел из моды - 5 антитрендов
7
 Просмотров: 22636
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга
Свадьба Насти Каменских и Потапа: дружкой станет его экс-супруга Просмотров: 22097
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
8
 Просмотров: 17649
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
 Просмотров: 13266
У Зеленского предложили отобрать у Коломойского телеканал &quot;1+1&quot;
У Зеленского предложили отобрать у Коломойского телеканал "1+1" 1 Просмотров: 8658
Здоровье
Искать клещей начинают с головы
Искать клещей начинают с головы Просмотров: 36
В Украине открыли лабораторию голоса
В Украине открыли лабораторию голоса Просмотров: 117
Противостоять демодекозу помогают целебные травы
Противостоять демодекозу помогают целебные травы Просмотров: 45
Отравление шашлыком лечат содой
Отравление шашлыком лечат содой
Людям без желчного пузыря вредит острая пища
Людям без желчного пузыря вредит острая пища Просмотров: 648
Больше всего комментируют
16
Российский оккупант глушит украинское радио в Крыму
10
Садовый хочет идти в премьер-министры
5
Миллион просмотров для роспуска Рады: у Зеленского запустили видеопетицию
5
Порошенко наградил скандального "регионала"
5
В Крыму произойдет масштабное отключение электричества
Голосов: 239
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua