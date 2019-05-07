Специалисты Международного центра нейрохирургии стажируются за рубежом

Сразу три нейрохирурга Международного центра нейрохирургии прошли зарубежные стажировки этой весной.

Директор клиники Игорь Петрович Курилец посетил практический курс инвазивного лечения опухолей гипофиза в университетской больнице Эссена в Германии. Нейрохирург Владимир Захарко прошел курс хирургического лечения заболеваний позвоночника в Польше в университетской больнице Закопане. А нейрохирург Игорь Игоревич Курилец провел две недели в Соединенных Штатах Америки, изучая новые методы хирургического лечения опухолей головного мозга и сосудистой патологии в университетской больнице Цинциннати.

- В США я совершенствовал навыки эндоскопических операций на гипофизе. То есть это операции на мозге через миниатюрные проколы, - рассказывает Игорь Игоревич Курилец. - Современная нейрохирургия требует постоянной стажировки за рубежом. Чтобы быть в курсе всех новинок, нужно учиться минимум три-четыре раза в год. В нашей клинике мы стараемся быть в курсе последних достижений мировой нейрохирургии, чтобы предоставлять нашим пациентам лучшую медицинскую помощь.

Кроме того, зарубежные врачи приезжают оперировать в Украине. Так 8 июня 2019 года в Международном центре нейрохирургии бесплатно проведет прием нейрохирург Люк Томич из США. Кроме консультаций, он совместно с украинскими коллегами проведет операции на головном мозге. Приезд американского коллеги проходит при поддержке некоммерческой организации RAZOM for Ukraine.

Это уже пятый подобный визит врача Томича. Предыдущие состоялись в 2016-м, 2017-м и 2018. За это время проконсультировал 600 пациентов, провел 50 операций.

Люк Томич планирует провести в Украине неделю. Поэтому мы приглашаем на консультацию всех, кто нуждается в помощи. Для этого следует позвонить или написать в Viber по телефону: 0 (68) 369 14 07 и записаться на первичную консультацию.



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