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среда, 28 августа 2019 05:20

Синтетические наркотики уничтожают мозг

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- За последние два года имеем тенденцию снижения возраста наркозависимых с 16 до 14 лет, - говорит 42-летний Вадим Крищенко, исполнительный директор Национальной горячей линии по вопросам реабилитации алко- и наркозависимости. - Но бывает, занимаемся 12-летними, иногда даже младше. Обращаются родители. Потому что дети в таком состоянии не ищут помощи, у них этап отрицания - они не могут увидеть реальную картину.

В 2010 годау Министерство здравоохранения заявило, что от 8% до 26% школьников в возрасте 13-16 лет пробовали наркотики.

- У нас были случаи, когда забирали детей из школы в больницу с психозом. Сейчас все наркотики доступны, их продают через интернет благодаря онлайн-банкингу. Вы видели засилье надписей на стенах домов, на заборах - это адреса сайтов, где продают наркотики. Больше всего употребляют марихуану, так называемые бошки - головки конопли, в которых содержатся вещества, которые приводят к эйфорическому эффекту. На втором месте синтетические стимуляторы, такие как амфетамин. Они уничтожают мозг ребенка за один-два года.

Наркозависимых детей лечат в подростковых реабилитационных центрах.

- В Украине таких есть только несколько. Некоторые способны избавиться от зависимости за год, но динамика у каждого индивидуальна. Следует помнить, что наркомания - это болезнь хроническая, как алкоголизм. Поэтому - как алкоголик не сможет не пить, как остальные люди только по праздникам по 100 граммов, потому что такое застолье заканчиваться запоем, так и наркоман не сможет не принимать наркотик один раз. Это станет системой.

Специалист рекомендует родителям удостовериться, действительно ли ребенок не употребляет наркотики.

- Настораживать должно все, что выходит за пределы привычного поведения, - продолжает Вадим Крищенко. - Если ребенок любил долго поспать, а здесь несколько ночей не спит. Или изменилось окружение или сфера заинтересованности, он начал общаться с подозрительными людьми. Также учитывайте изменение распорядка дня, когда ребенок резко стал активным или слишком пассивным.

Подозрение должна вызвать постоянная нехватка денег. Иногда это может сопровождаться кражами ценных вещей из дома.

- Когда есть подозрения, надо поговорить с ребенком. Если избегает разговоров, попросите пройти экспресс-текст на наркотики. На рынке есть проверенные производители с хорошей репутацией.

Экспресс-тесты покупают в аптеках, цена стартует от 50 гривен. Тестовые полоски опускают в сосуд с мочой и откладывают на ровную поверхность на 5 минут. Результат будет положительный, даже если употребляли наркотики за неделю до этого.

- Если человек съел пирожок с маком, то тест может показать опиум в моче. В других случаях результаты достоверные. Наличие наркотиков в организме можно проверить реакцией зрачков на яркий свет. Если они сначала расширились, а затем сузились - это нормальная реакция. Этого не произошло - ребенок что-то употреблял. Если обнаружили у ребенка наркотики, не паникуйте, не кричите. Не вините ни себя, ни его. Это болезнь, а не привычка. Надо обратиться к специалисту за помощью, - говорит Вадим Крищенко.

ОО "Родители против наркотиков" возвращает к жизни

Центр реабилитации предлагает профессиональную психологическую помощь нарко-алкозависимым. 16 лет успешной практики наших специалистов педагогов, психологов, инструкторов терапии зависимости.

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Автор: Василина КОПЫТКО
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