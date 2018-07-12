Руки отбеливает отвар петрушки

— Как почищу вечером молодой картофель, на утро стыдно достать руки из карманов. Становятся коричневыми и шершавыми, — говорит 34-летняя Алина Билоус из Черкасс.

Смешивает по 2 ч. л. лимонного сока и сметаны. Добавляет 1 ч. л. картофельного крахмала и перемолотых овсяных хлопьев для более густой консистенции. Наносит на кожу. Держит 20 мин. и смывает теплой водой.

— Петрушка дома — не редкость. Отвар из нее отбеливает руки так, будто после стирки. Измельчаю зелень и отмеряю его столовую ложку. Заливаю 400 миллилитров холодной воды. Провариваю, помешивая на слабом огне полчаса. Протираю руки.

Действенная маска из натурального йогурта. Смешивает его 50 мл с 2 ч. л. лимонного сока и 0,5 ч. л. соли. Она усиливает работу сока. Смесь наносит на руки на 10 мин. Повторяет через день. Можно сделать маску из куркумы. Смешать по 1 ст. л. этой специи и свежевыжатого апельсинового сока. Размешать до однородной массы, чтобы не было комков. Поставить на водяную баню на 2–3 мин. Снять с плиты и нанести на лицо.