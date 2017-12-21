Развитие глаукомы можно успешно задержать

Ежегодно увеличивается количество украинцев, которые потеряли зрение от глаукомы. Протекание болезни - постепенный и необратимый процесс. Специалисты офтальмологического центра "Іріс" рассказали об основных причинах глаукомы, среди которых, - безответственное отношение пациентов к собственному здоровью.

Глаукома - вторая по распространенности болезнь глаза в мире. Ее называют "тихий вор зрения". Глазной нерв погибает из-за отсутствия снабжения питательных веществ. Это происходит, потому что увеличивается глазное давление.

- Последние полгода все больше замечаем безответственное отношение пациентов к собственному здоровью. Люди с глаукомой не долечиваются, прекращают принимать медицинские препараты. Например, капли, которые задержали бы развитие болезни. За полгода прогресс болезни увеличивается в два раза. Глаукома не вылечивается, но ее развитие можно успешно задержать, - говорит Татьяна Дьяконова, офтальмолог высшей категории, главный врач офтальмологического центра "Іріс" в Полтаве.

Какая основная опасность глаукомы?

- При ней медленно и незаметно происходит деградация зрительного нерва. Благодаря балансу прилива и отлива глазной жидкости здоровый глаз имеет постоянное давление. При глаукоме циркуляция жидкости нарушается, и она накапливается. Начинают страдать кровеносные сосуды, которые поставляют питательными веществами зрительный нерв. Человек хуже видит, потом нарушается периферическое зрение, то есть ограничивается зона видимости. В итоге наступает слепота.

Какие симптомы болезни?

- Есть опасные формы глаукомы, которые протекают незаметно. Процесс потери зрения может длиться несколько лет. И вдруг человек замечает, что почти слепой. Такую форму глаукомы можно диагностировать лишь во время обследования у офтальмолога, с помощью современной медицинской аппаратуры.

Другие формы сопровождаются туманом перед глазами, появлением ореолов вокруг источников света, боль в надбровной и височной зоне. Также возможен острый приступ - резкое повышение давления в глазу. Человек чувствует общее ухудшение, тошноту. Помощь нужно оказать в первые сутки.

Почему глаукому трудно диагностировать?

- Она часто сопровождается несколькими болезнями глаза. К примеру, врачи во время обследования видят катаракту, но не проводят тщательную проверку, чтобы выявить дополнительно и глаукому. В офтальмологическом центре "Іріс" делаем полное обследование. Здоровье глаза проверяем на 12 современных медицинских приборах. Это занимает по меньшей мере 2,5 часа. Недавно пришла женщина, у которой полгода тому назад мы диагностировали глаукому. Оказалось, после нас она обследовалась в клиниках за рубежом. Коллеги в Испании и Норвегии подтвердили наш диагноз. А самое главное - пациент все время принимал лекарства, назначенные нашими специалистами. Поэтому глаукома не развивалась.

Какие есть способы лечения болезни?

- Проводим в пять раз меньше операций, чем 15 лет тому назад. Потому что имеем необходимые лекарства, которые позволяют нормализовать давление в глазу и обеспечить естественное движение глазной жидкости. Если же не удается стабилизировать давление медикаментами - применяем лазерное или хирургическое вмешательство. Цель операции - формирование нового канала для отвода жидкости из глаза. Используем разработанный и запатентованный мной метод комбинированной операции одномоментного лечения катаракты и глаукомы. Заменяем хрусталик глаза на искусственный.

Какие главные рекомендации по уходу за здоровьем глаз?

- После 40 лет стоит проходить обследование зрения каждые три года. Если есть родные, которые болеют глаукомой, сахарным диабетом, гипертонией, атеросклерозом, катарактой, перенесли инфаркт или инсульт, то вам необходима проверка зрения раз в год.

90 процентов информации мы получаем при помощи зрения, потому его потеря - не только личная катастрофа. Близкие люди будут обязаны ухаживать за вами. Поэтому пока есть возможность сохранить зрение, не нужно пренебрегать ею.

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Лиц. Минздрава на медицинскую практику №47 от 28 января 2016 года.