Рассеянным склерозом болеет молодежь

- До 16 лет была вполне здоровая девушка, занималась танцами. Тогда всего за месяц все резко изменилось. Началось с того, что на занятии по танцам не смогла держать равновесие. Через несколько дней появилась головная боль, не покидало ощущение усталости. Еще через три недели онемела левая часть тела и лица. В левой руке не могла ничего удержать, даже кулак сжать не получалось. Щека онемела, губы. Родители отвели к неврологу. Тот направил на МРТ. Результаты показали рассеянный склероз, - рассказывает 24-летняя Александра Литвиненко из Одессы.

Александра имеет инвалидность третьей группы. Рецидивы случаются два-три раза в год. Тогда проходит курс гормональной терапии. Принимает препараты для сосудов, иммунитета и мочевого пузыря.

- Рассеянный склероз - это хроническое заболевание, при котором иммунная система начинает атаковать нервные волокна головного и спинного мозга. Эта болезнь является самой распространенной среди молодежи причиной инвалидности, не связанной с травмами. Возникает рассеянный склероз преимущественно в возрасте 20-40 лет. Более подвержены ему женщины: болеют в два-три раза чаще, - говорит невролог 59-летняя Светлана Федорчук из Киева.

Какие причины обусловливают развитие рассеянного склероза, неизвестно. Считают, что существует генетическая предрасположенность к этой болезни. В какой-то момент в иммунной системе происходит сбой: вместо того, чтобы убивать вирус, она атакует центральную нервную систему и производит аномальные белки. Все это приводит к острому воспалению, что впоследствии становится хроническим.

- Первый симптом - постоянная усталость, депрессия. Характерны также головокружение, нарушение равновесия и координации движений, сильная головная боль, неуклюжая и неуверенная походка. Все это не слишком настораживает, поэтому на начальных стадиях болезнь остается незамеченной.

Зрение становится размытым. Глаз болит, когда двигается. Картинка перед глазами двоится. Появляется ощущение, будто в глаза насыпали песка. Все эти симптомы могут возникать как в одном глазу, так и в обоих.

Со временем у больных возникает онемение и покалывание в руках и ногах, лице или туловище. Неприятные ощущения могут беспокоить как с одной стороны, так и с обеих. У одних больных мышцы слабеют, у других - как "застывают".

При наклоне головы вперед появляется боль в спине, которая распространяется в направлении сверху вниз и может отдавать в ноги. Чувствуется она как удар электрическим током.

Возникают и проблемы с памятью. Проявляются они по-разному: одним сложно становится запоминать новую информацию, другие во время разговора не могут вспомнить нужное слово. Речь тоже нарушается: становится нечеткой, нечленораздельной, - добавляет Федорчук.

- Характерны для рассеянного склероза также недержание мочи, или, наоборот, задержка мочеиспускания, частые позывы. У многих больных возникают проблемы с кишечником: запоры или недержания.

Подтверждают диагноз при рассеянном склерозе на основе результатов МРТ. Врач может назначить также дополнительные методы обследования, в том числе спинномозговую пункцию, регистрацию вызванных потенциалов мозга, анализы крови.

- Рассеянный склероз - заболевание неизлечимое. Терапию назначают, чтобы облегчить симптомы и замедлить прогрессирование. В основе ее препараты, снижающие активность иммунной системы против нервных волокон и блокирующие процесс образования аномальных белков.

В период рецидива назначают высокодозовую гормональную терапию. Используют также процедуру, при которой кровь очищают от токсинов и "вредных" антител.

- Лечение следует начать как можно раньше. Ведь даже если у больного нет ярко выраженных симптомов, количество поврежденных нервных волокон не прекращает расти, - говорит Светлана Федорчук.