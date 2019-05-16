При варикозе вредит горячая ванна

- После третьих родов хожу в брюках. Вылезли вены на ногах. Боюсь, чтобы не полопались, - рассказывает Ольга Сологуб, 37 лет, из города Жовква Львовской области. - У мамы была такая беда. – Как-то вена стрельнула, так миска крови натекла. Хорошо, что перевязали и сосед в больницу отвез.

- Варикоз - болезнь, которая длится всю жизнь. Мы ее не вылечиваем, а останавливаем переход в тяжелую форму, - говорит сосудистый хирург 40-летний Александр Боркивец из госпиталя Министерства обороны. - Больным нужно сделать дуплексное сканирование сосудов - ультразвуковую диагностику. Оно покажет реальное состояние вен изнутри и будет ясно, нужна ли операция. Если глубокие сосуды в норме, то поверхностные можно убирать. В них только застаивается кровь, от чего отекает кожа и появляются кровоизлияния.

Если ничего не делать, варикоз будет развиваться и коснется глубоких вен и клапанов. Это приведет к тромбозу. Тромб может перекрыть легочную артерию, и у человека остановится сердце. Чтобы этого не произошло, нужно удалять пораженные вены, особенно крупные. Женщинам, которые планируют беременность и страдают варикозом, стоит посоветоваться с флебологами.

- Часто говорят, что варикоз является женской проблемой. Это миф. Мужчины тоже часто болеют, просто к врачам не обращаются. К нам приходят, когда на ногах есть выпуклые синие вены и темные пятна.

При лечении варикоза больному удаляют вену, а через две недели запаивают лазером или склеивают мелкие сосуды медицинской пеной. Можно удалять не всю вену, а только измененные части. После этого пациент находится в больнице два дня. Начинает ходить на следующий день после операции.

- Для людей с проблемными венами вредны сауна, горячая ванна и загар. Не рекомендуется ходить по полу с подогревом. Все, что усиливает приток крови к ногам, нагружает венозную систему. Что полезно для суставов, нехорошо для вен.

В группе риска люди с лишним весом.

- Вес должен равняться росту человека в сантиметрах минус 100. Чтобы не набирать лишнего, надо есть много клетчатки, которая дает длительное чувство насыщения и защищает от переедания. Она есть во фруктах, овощах, орехах и бобах. Эти продукты еще содержат коллаген, укрепляющий сосудистую стенку.