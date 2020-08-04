Отруби помогают при запорах

- Привязался к слабительным, потому что без них не могу. Врач за это отругал, — рассказывает Юрий Мазур, 65 лет, из Днипра. — А что делать, когда чернослив и кефир не справлялись. В туалет позыв есть, но сходить не могу.

Вместо слабительных таблеток начал пить отруби. За полчаса до еды принимает по 1 ст. л., запивая стаканом воды. Так отруби в желудке набухнут. Сухие не имеют слабительного эффекта.

Когда садится на унитаз, под ноги ставить табуретку. У кого здоровье позволяет, может поднять колени к груди. Так кишечник лучше очищается от каловых масс.

- Зависимость от слабительного возникает из-за "ленивой" толстой кишки. Такое бывает чаще у пожилых людей, кто мало двигается, ест твердую пищу и недостаточно пьет воды. От этого ухудшается кровоснабжение кишечника и замедляется его моторика, — говорит 44-летний Федор Ковальчук, столичный проктолог. — Также часто злоупотребляют слабительными средствами люди, которые хотят быстро похудеть.

Работу кишечника можно улучшить, добавив в рацион отруби или хлеб из муки грубого помола. Отруби можно добавлять в супы и каши, смешивать с кефиром или медом. Такое питание избавит от запоров и поможет отказаться от слабительных препаратов. Подходят и другие продукты, содержащие жесткие пищевые волокна.

— Пророщенное пшеничное зерно богато веществами и витаминами группы В, которые необходимы для нормальной работы кишечника. Можно приготовить самим. Нужно застелить влажной марлей плоскую коробку и выложить промытое в теплой воде зерно. Когда появятся зеленые ростки, будет готово к употреблению.

Заменить такое зерно можно курагой и инжиром. Чтобы не было запоров достаточно съедать по пять сухих плодов в день. Такое же действие имеют узвары из них. Также полезно натощак выпивать стакан воды с лимоном или яблочным уксусом.