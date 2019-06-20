Нож из сердца вынимали два часа

В районной больнице города Городня Черниговской области успешно прооперировали 51-летнего мужчину с ножом в сердце. Пациента зовут Сергей, фамилию просит не называть. Его привезли в больницу в 10 часов 27 мая. Был в сознании и рассказал медикам, что получил два удара ножом. Сразу вызвали из Чернигова анестезиолога Владимира Домашенко и торакального хирурга Олега Лузана.

- Зашивали четыре отверстия размером с палец на работающем сердце. Не могли остановить его аппаратом искусственного кровообращения. Это же обычная районная поликлиника. Хорошо, что наркозный аппарат был, - рассказывает Олег Лузан, 50 лет, заведующий отделением торакальной хирургии Черниговской областной больницы. - Нож в грудь - это еще не так страшно. Неприятно, когда ты кладешь ладонь на рукоятку и чувствуешь, как она бьется.

С момента травмы прошло 2 часа. По протоколу следовало бы сделать рентгеновский снимок, но на это не было времени. Хирурги разрезали грудную клетку и раскрыли перикард - сумку, в которой находится сердце. Там было сквозное отверстие толщиной с палец. Лезвие вошло в боковую стенку сердца, а вышло из его верхушки.

- Если бы человек взялся бы сам вынимать нож из сердца, то сразу умер бы от кровопотери. Он и так потерял четыре литра крови из пяти, циркулирующих в организме. Во время операции нам приходилось постоянно вливать донорскую кровь.

Ранения сердца встречаются нередко. Если удается вовремя зашить раны, то пациент выживает.

- Пальцем скольжу по лезвию к сердцу: попал, сквозное. Ушиваю две дырки, радуясь, что обошлось малой кровью. Выше, в стенке левого желудочка - еще один порез. Он оказался самым опасным, ибо рваный и прикрыт сгустком крови. Края раны напоминали лепестки. Поэтому ушивать отверстие было очень сложно. Выворачиваю сердце из перикарда, чтобы осмотреть правую боковую стенку. Осторожно, не дыша, накладываю шов, в надежде герметизировать камеру сердца, прежде чем соскочит сгусток крови. Прорезывается шов, и фонтаном начинает бить черная кровь. Заливает все моментально. Сердце бьется в глубине черно-красного болота. Зажимаю ранение пальцем, отсосом забираю кровь.

Операция длилась 2 часа. Удалось зашить все раны, вернуть сердце на место и зашить грудную клетку. После нее пациента перевели в реанимацию. Сергей был ранен ржавым ножом в 16 см. Ему сделали противостолбнячную профилактику. Выписали на 10-й день после операции.

Рубцы, оставшиеся на сердце после операции, не отличаются от последствий инфаркта миокарда. Для защиты от образования тромбов пациент должен принимать препараты для разжижения крови.