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вторник, 09 октября 2018 05:30

Ногти на ногах полностью восстанавливаются за год

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- Несколько месяцев тому назад впервые покрыла ногти гель-лаком, - говорит 24-летняя Людмила Стоцкая из Львова. - Мастер уверяла, что он безвреден. Но ногти стали ломкими и тонкими. Теперь им необходимо длительное восстановление.

Под лаком ногтевая пластина не имеет доступа к кислороду и не дышит.

- После косметических процедур часто обращаются с проблемными ногтями, - говорит столичный дерматолог Марина Анфилова, 39 лет. - Ультрафиолетовая лампа при постоянном использовании вредна. Но подтвержденных данных о том, что она вызывает конкретные заболевания, нет. Все зависит от качества материалов, используемых мастером.

Косметические средства должны быть сертифицированными и храниться в соответствии с требованиями.

- В некоторых салонах нет надлежащей санитарной обработки. Чтобы ускорить процедуру, пренебрегают правилами гигиены. Рекомендую делать аппаратный маникюр и педикюр. Обрезной имеет прямой контакт с кровью. Поэтому могут заразить вирусным гепатитом, ВИЧ-инфекцией, сифилисом. Нужно всегда делать процедуры у одного мастера. Набор инструментов должен быть завернут в отдельный стерилизационный пакет. Если это не так, то значит, что их только протерли спиртом. Этого недостаточно.

Чаще всего в маникюрных салонах заражают грибком.

- К врачу надо обращаться, если изменились цвет, форма, структура ногтя. Проблема исчезнет, ​​когда они полностью отрастут. Стандартно ногтевая пластина на руках восстанавливается через три-шесть месяцев, на ногах - через 9-12, - объясняет Марина Анфилова.

Автор: Василина КОПЫТКО
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Дата
09
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