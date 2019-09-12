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понедельник, 16 сентября 2019 00:20

Нейрохирурги выровняли спину 64-летней полтавчанке

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- Сколиоз лучше оперировать подросткам, когда позвоночник еще гибкий, - рассказывает Игорь Игоревич Курилец из Международного центра нейрохирургии. - Но бывают случаи, когда операция необходима пожилым людям. Недавно мы прооперировали 64-летнюю женщину с Полтавщины. Спина у нее была искривлена до 80 градусов.

Со сколиозом женщина была всю жизнь. Но после 45 лет начала сильно болеть спина.

- Наша пациентка - полная сил и энергичная женщина, но эта боль не давал ей жить. Стала полностью нетрудоспособна. Мы долго думали, взвешивали все "за" и "против" операции. Это были месяцы и месяцы консультаций. Речь не шла о том, чтобы выровнять спину ради красоты, а о том, чтобы избавить от боли.

Операция длилась 5 часов. Спину женщины укрепили 24 титановыми имплантатами.

- Это неординарный случай. Пожилых людей гораздо труднее оперировать. Позвоночник полностью сросся и плохо поддается коррекции. Кость хрупкая, ткани не такие упругие. Пришлось разъединять позвоночник в местах искривления и заново скрепить. Операция очень сложная, высокотехнологичная. Требует новейшей техники и хорошей подготовки хирурга. Реабилитация длится гораздо дольше.

Женщине выровняли позвоночник до 30 °. Стала выше на 5 см.

- Она ходит, чувствует себя нормально. Конечно, необходима длительная реабилитация. Чтобы полностью выздороветь, нужно три месяца. Через год вернется к нормальной жизни, - говорит Курилец.

Консультации в Международном центре нейрохирургии происходят в порядке живой очереди.


Центральная клиника, г.Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж.

Тел.: 0 (44) 592 90 79, 592 68 78

г.Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул. Ольги Басараб, 15, 7-й этаж.

Тел. 0 (67) 891 00 00

г.Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1.

Тел. 0 (99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года

Автор: Таиса ОЛИЙНЫК
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