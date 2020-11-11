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Настойка из каштанов облегчает боль в коленях

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- Бабушка делала компрессы с каштановой настойки на больные колени. Помогало от нытья ног, - говорит актриса и телеведущая 54-летняя Ольга Сумская. - Натирание ней полезное для суставов в любом возрасте.

Заполняет банки нарезанными каштанами, заливает водкой и закрывает пластмассовыми крышками. Ставит в темное место на месяц. Настойку можно наносить на колени, локти, позвоночник.

- Натирание настоем из каштанов действительно помогает при радикулите, подагре, артрите и ревматизме, - говорит столичный фитотерапевт Виктор Деркач, 41 год. - Главное - не пить его. Видел таких смельчаков. Хотели ускорить оздоровление, а попадали в больницу с внутренним кровотечением. Особенно средство опасно людям с низким давлением, язвой, запорами.

Каждый вечер больные места следует натирать настойкой или прикладывать к ним смоченную ею марлю. На ночь обернуть платком и лечь под одеяло. Полезно к средству добавить желтую глину до образования кашицы и нанести на суставы. Она помогает лучше впитываться в больное место и прогревать его. Такой компресс помощник и при варикозе.

- Японские врачи советуют пациентам носить жилетки с вшитыми каштанами. Те улучшают состояние при бронхите и туберкулезе. Также стоит одеть браслеты из каштанов вокруг больных суставов. Для этого в плодах делают отверстия и нанизывают на леску. При артрите полезно носить в карманах по несколько каштанов. Если перебирать их в ладонях, помогает, если крутит пальцы. Такой массаж разминает суставы.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
16
ноября

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