На Новолуние противопоказаны операции

Mедицинский гороскоп на август

1-2 Новолуние. Контролируйте колебания артериального давления. Увеличивается количество инфарктов. Гипертоникам следует предупреждать наступления кризиса. Снижайте физические нагрузки. Противопоказаны операции.

3-4 Чаще будут беспокоить судороги. Будьте осторожны, посещая бассейн. Ухудшается проходимость кишечника. Ешьте чаще и малыми порциями. Боли в области аппендикса не игнорируйте. Обратитесь к врачу.

5-6 Уделите больше внимания коже лица. Используйте питательные маски для поддержания упругости. Позаботьтесь о защите рук от воздействия воды и моющих средств. Не стоит в эти дни стричь и красить волосы. Результаты не удовлетворят.

7-8 Велика вероятность забеременеть. Пейте чистую воду. Не допускайте обезвоживания. Исключайте из рациона соленые блюда.

9-11 Боритесь с гиподинамией. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Развивайте гибкость суставов. Больше гуляйте на свежем воздухе. Начните курс массажа мышц плеч. Полезным будет плавание.

12-13 Резкие движения приведут к смещению позвонков в пояснице. Возможно защемление нервов. Нежелательно переносить тяжести в эти дни. Будут беспокоить ревматические боли. Удачное время для посещения косметолога.

14-15 Полнолуние. Чрезмерное нервное напряжение может вызвать психосоматические состояния. Тревожность спровоцирует нарушение сна. Организму трудно будет противостоять вирусам. Отложите начало курса лечения.

16-18 Повышается ломкость сосудов. Может возникать носовое кровотечение. Начинать новый курс инъекций не стоит. Обострятся тромбофлебит и артрит. Ярче проявляется склонность к аллергии на фармпрепараты.

19-20 Будет беспокоить головная боль. Снижается работоспособность. Отдайте предпочтение физической нагрузке. Позаботьтесь о полноценном отдыхе. Лучшее время для проведения профилактики заболеваний органов выделительной системы.

21-23 Напряжение голосовых связок приведет к потере голоса. Говорите тише. Отложите операции на горле. Обостряются заболевания щитовидной железы. Не стоит в эти дни начинать прием гормональных препаратов.

24-25 Не допускайте развития застойных явлений в бронхах и легких. Полностью излечите простуду. Иначе могут возникнуть осложнения - пневмония и отит. Изменение погодных условий заметно повлияет на самочувствие.

26-27 Ухудшается перистальтика кишечника. Обостряется геморрой. Предупреждайте развитие запоров. Нежелательно отправляться в длительные путешествия. Акклиматизация будет проходить трудно. Остерегайтесь пищевых отравлений. Не пейте сырой воды.

28-29 Отложите проведение процедур на стопах. Давайте отдохнуть ногам. Ходите босиком. Перед сном примите расслабляющую ванну. Эффективна диета. Ограничивайте себя в еде, но не голодайте.

30-31 Новолуние. Избегайте переохлаждения горла. На днях обостряется хронический тонзиллит. Увеличивается количество больных ангиной. Пейте теплые напитки с медом. Делать массаж шеи не стоит. Высокая вероятность смещения позвонков. Не переедайте.