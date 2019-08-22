МОЗ расширило список бесплатных лекарств

Министерство здравоохранения расширило список препаратов по правительственной программе "Доступные лекарства".

В реестр добавили еще 14 названий. Теперь в списке будут 254 препарата. Из них 72 бесплатных, за другие необходимо доплатить небольшую разницу. Из них 195 предназначены для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 - для диабета второго типа, 14 - для бронхиальной астмы.

- Перечень бесплатных лекарств увеличился почти на 20 процентов по сравнению с предыдущим. Самый дорогой препарат, который полностью оплачивает государство, стоит 863,43 гривны, - говорит 45-летний Олег Петренко, глава Национальной службы здоровья Украины.

Впервые все процессы при формировании реестра лекарственных средств осуществились в электронном формате.