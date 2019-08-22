МОЗ расширило список бесплатных лекарств

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
2 Просмотров: 7975
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 729
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1638
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2043
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 5913
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1620
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2286
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1908
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2187
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5922
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2322
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2511
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6939
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4835
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
25 августа 2019
Просмотров: 369
Квартира для трьох котів
– Це майже нереально, – каже ріелторка, коли я прошу допомогти знайти квартиру для себе і трьох моїх котів. Із попередньої, де ...
понедельник, 26 августа 2019 05:40

МОЗ расширило список бесплатных лекарств

  Комментировать

Министерство здравоохранения расширило список препаратов по правительственной программе "Доступные лекарства".

В реестр добавили еще 14 названий. Теперь в списке будут 254 препарата. Из них 72 бесплатных, за другие необходимо доплатить небольшую разницу. Из них 195 предназначены для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, 45 - для диабета второго типа, 14 - для бронхиальной астмы.

- Перечень бесплатных лекарств увеличился почти на 20 процентов по сравнению с предыдущим. Самый дорогой препарат, который полностью оплачивает государство, стоит 863,43 гривны, - говорит 45-летний Олег Петренко, глава Национальной службы здоровья Украины.

Впервые все процессы при формировании реестра лекарственных средств осуществились в электронном формате.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «МОЗ расширило список бесплатных лекарств». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
Привлекают и эпатируют: показали модные фото 1970-х
20
 Просмотров: 89295
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
11
 Просмотров: 25203
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
10
 1 Просмотров: 23887
Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи
Притула впервые прокомментировал ДТП с участием тещи Просмотров: 16740
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
Торгуют до ночи, гуляют до утра - репортаж с Сорочинской ярмарки, фото
41
 Просмотров: 12843
Здоровье
Лептоспироз поражает через раны
Лептоспироз поражает через раны Просмотров: 207
Кукурузный настой разжижает желчь
Кукурузный настой разжижает желчь Просмотров: 63
Дикий рис улучшает пищеварение
Дикий рис улучшает пищеварение Просмотров: 90
От гигантской опухоли мозга пропало обоняние
От гигантской опухоли мозга пропало обоняние Просмотров: 18
Чем раньше начнете бороться с геморроем, тем скорее от него избавитесь
Чем раньше начнете бороться с геморроем, тем скорее от него избавитесь Просмотров: 513
Больше всего комментируют
56
"Представьте, что сосед отобрал у вас двоих детей": Зеленский высказался об аннексии Крыма и войне на Донбассе
29
Порошенко не пришел на Майдан Независимости
24
"Где план победы?" - речь Зеленского критически оценили
12
Кравчук о пятом президенте: Он хотел быть очень богатым
3
Собирают информацию и призывают расправиться - в Севастополе охотятся на украинцев
Голосов: 1866
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua