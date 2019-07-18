Микоплазмоз проявляется через две-три недели

- Если раньше после курортных романов диагностировал у пациентов гонорею или хламидиоз, то сейчас чаще всего привозят неизвестную болезнь. Точнее, малоизвестную - урогенитальный микоплазмоз, - рассказывает Александр Слипчук, 40 лет, столичный венеролог.

- Инфекцию легко спутать с хламидиозом. Проявления сходны, последствия тоже. Но микоплазмоз трудно поддается лечению. Эти бактерии устойчивы к антибиотикам.

Инфекция передается половым путем. Сначала проходит бессимптомно. Инкубационный период составляет две-три недели. У мужчин проявляется воспалением мочеиспускательного канала, прозрачными выделениями, чешется и болит при мочеиспускании. У женщин возникает боль внизу живота, воспаление матки с трубами и иногда кровотечение. Если не лечиться, заболевание вызывает бесплодие.

Болезнь диагностируют с помощью бактериологического исследования выделений. Тогда назначают антибиотики тетрациклиновой группы. Также полезен массаж простаты. Лечение длится почти три недели. В это время пациенту запрещено иметь половые контакты.

- Если взялись лечиться, то надо делать это вдвоем. Не имеет смысла одному, потому что другой и дальше будет заражать партнера. У мужчин урогенитальный микоплазмоз нередко сочетается с другими подобными болезнями. Из-за снижения общего иммунитета цепляется простатит, аденома простаты, хронический уретрит, воспаление почек. От этого нарушается потенция и развивается бесплодие.