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понедельник, 22 июля 2019 07:46

Микоплазмоз проявляется через две-три недели

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- Если раньше после курортных романов диагностировал у пациентов гонорею или хламидиоз, то сейчас чаще всего привозят неизвестную болезнь. Точнее, малоизвестную - урогенитальный микоплазмоз, - рассказывает Александр Слипчук, 40 лет, столичный венеролог.

- Инфекцию легко спутать с хламидиозом. Проявления сходны, последствия тоже. Но микоплазмоз трудно поддается лечению. Эти бактерии устойчивы к антибиотикам.

Инфекция передается половым путем. Сначала проходит бессимптомно. Инкубационный период составляет две-три недели. У мужчин проявляется воспалением мочеиспускательного канала, прозрачными выделениями, чешется и болит при мочеиспускании. У женщин возникает боль внизу живота, воспаление матки с трубами и иногда кровотечение. Если не лечиться, заболевание вызывает бесплодие.

Болезнь диагностируют с помощью бактериологического исследования выделений. Тогда назначают антибиотики тетрациклиновой группы. Также полезен массаж простаты. Лечение длится почти три недели. В это время пациенту запрещено иметь половые контакты.

- Если взялись лечиться, то надо делать это вдвоем. Не имеет смысла одному, потому что другой и дальше будет заражать партнера. У мужчин урогенитальный микоплазмоз нередко сочетается с другими подобными болезнями. Из-за снижения общего иммунитета цепляется простатит, аденома простаты, хронический уретрит, воспаление почек. От этого нарушается потенция и развивается бесплодие.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
22
июля

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