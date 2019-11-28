Межпозвоночную грыжу лечат массажем

- Трачу на лекарства по две тысячи гривен в месяц, - говорит 42-летний Игорь Мороз из поселка Литин Винницкой области. - Постоянно пью обезболивающие. Сорвал спину на стройке, у меня межпозвоночная грыжа.

Грыжа поясничного отдела проявляется хронической или резкой острой болью в пояснице. Она распространяется на бедра, ноги и стопы. Сопровождается онемением и покалыванием в ягодицах, промежности. Нарушаются функции внутренних органов.

- Когда при наклонах, поворотах туловища и ходьбе появляется или усиливается боль - у вас межпозвоночная грыжа, - говорит столичный врач 40-летний Олег Ткачук. - При этом часто немеют конечности, болят ноги.

Лечение подбирают индивидуально.

- В межпозвоночных дисках нет сосудов, которые обеспечивали бы их кровью. Это делает их уязвимыми. В дисках возникает дефицит питательных веществ и кислорода. Получают их из окружающих тканей. Скорость этого зависит от подвижности в сегментах позвоночника. Поэтому следует восстановить ее в зонах, где есть патологические изменения.

Боль в спине снимают массажем.

- Мануальная терапия мягко воздействует на позвоночник, избавляя от дискомфорта, - добавляет Олег Ткачук. - Если есть отек спинномозговых структур, больному назначают противовоспалительные блокады или внутримышечные инъекции от отеков. Предотвратить боли в спине поможет регулярное выполнение комплекса упражнений. Он укрепляет мышечный корсет и улучшает кровоснабжение. После гимнастических упражнений следует делать растяжку. Это снимает напряжение с поясничного отдела.