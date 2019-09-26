Маски из крапивы смягчают лицо

- Научилась оживлять кожу. У меня было лицо сухое и блеклое. Теперь стало нежным. И все благодаря маскам из крапивы. Этот сорняк растет на каждом шагу, заготовила пакет сухого себе на зиму, - рассказывает Евгения Дудко, 33 года, из Каменец-Подольского Хмельницкой области.

Моет 10 листьев свежей крапивы. Режет их ножом или толчет в ступе. Отмеряю 1 ст. л. зелени и смешиваю с 1 ст. л. сметаны и 0,5 ч. л. крахмала. Перемешиваю и наношу на лицо. Смываю через 20 мин. теплой водой.

- У кого уже прямо кожа аж шелушится, увлажнять ее мало. Для усиления действия сыплю еще ромашку. Она на кожу действует, как масло. Питает, еще и от сыпи защищает.

Отдельно режет свежие листья крапивы, мяты и цвет ромашки. Берет каждой по 1 ст. л. В смесь добавьте 1 ч. л. меда и 1 ст. л. творога. Смешивает до однородной пасты и наносит на кожу. Смывает через 15 мин. теплой водой.