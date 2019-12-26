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понедельник, 30 декабря 2019 00:50

"Легкие сгорели за несколько часов"

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— Ежегодно тысячи украинцев умирают от осложнений пневмонии, — рассказывает столичный пульмонолог 40-летний Евгений Симонец. — Она быстро поражает человека. Сейчас именно сезон.

Пневмония передается воздушно-капельным путем. Развивается как простуда. Сначала нет признаков, кроме небольшого повышения температуры. Человек чувствует слабость, у него насморк. Кашляет. Гной появляется после того, как в легких размножаются вирусы или бактерии. Вместо кислорода они наполняются слизью.

Больной принимает жаропонижающее, сосет леденцы от кашля, но ему ежедневно становится хуже. Люди с крепким иммунитетом дольше переносят болеззнь"на ногах". Тогда воспаление осложняется и переходит с легких на плевру — пленку, которая их покрывает. Из-за этого они меньше двигаются, человек не может глубоко вдохнуть. Чувствует боль в груди или под лопатками. При пневмонии характерны хрипы. Их слышит только врач через фонендоскоп.

— В Украине пациентов редко отправляют на рентген, — продолжает Евгений Симонец. — Мало больниц могут сделать бронхоскопию — обследование слизистой оболочки трахеи и бронхов. Если есть аппарат — нет специалиста. И наоборот. А что делать людям из сел? Такое обследование требуется при кашле с болью. Тогда половина легких не дышит, но человек об этом не знает.

Длительность лечения пневмонии зависит от возбудителя, возраста пациента и способности организма бороться с воспалением. В основном это семь-десять дней. Если есть проявления бронхита назначают спазмолитики. При отеке трахеи и бронхов — противоотечные.

- Пневмония дает осложнения на ослабленные органы. Чаще всего поражает почки. Может возникнуть воспаление сердца или менингит. Иногда нагнаивается легкое. От этого можно умереть. Плохо переносят пневмонию астматики и люди с больными легкими, потому сочетают лекарства разного действия. Также участились плевропневмонии, то есть осложненные. При них воспаляется не только легкое, но и плевра.

Осложненные недуги возникают из-за слабого иммунитета, агрессивного возбудителя или неправильного лечения антибиотиками. Чтобы иметь точный диагноз, надо делать рентген в прямой и боковой проекции. Чтобы за тенью сердца не спряталось воспаление.

— Недавно имел такую ситуацию с пациентом-чиновником. Ехал в командировку в Австрию, не мог отменить. Назначили ему антибиотик. Полетел с воспалением легкого. Из-за халатного отношения к предписаниям его ко мне в больницу привезли на каталке прямо с самолета. Такое состояние развилось за четыре дня. Бок болел так, что мужчина не мог дышать.

Компьютерная томография показала осложненную пневмонию. В легких накопилась жидкость. Мужчине сделали прокол грудной клетки и выкачали стакан жидкости. Промыли бронхи, чтобы легкие могли свободно дышать. Назначили другой антибиотик на 14 дней, курс ингаляций через небулайзер и постельный режим. Для проверки наличия жидкости больному провели ультразвуковую диагностику легких через пять дней от начала приема антибиотиков.

— У пациента плевра стала, как у младенца. Настолько быстро восстановился. Ему повезло, что у него была бактериальная, а не вирусная пневмония. Последняя молниеносно развивается, ее не лечат антибиотиками. У меня был случай — легкие 16-летнего парня сгорели за несколько часов. В двенадцать часов школьнику назначили экстренный перевод из педиатрического отделения в реанимацию, а в 14:00 он умер. Врачи не успели ничего сделать.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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