Кукурузный настой разжижает желчь

- Волосики из сладкой кукурузы избавили меня от тошноты. Она возникает, когда застаивается желчь. А настой из кукурузы ее разжижает и выводит, - рассказывает Татьяна Ищук, 59 лет, из города Бобринец Кировоградской области. - Так еще моя бабка делала. Я видела, как она в банке все колотила.

Заливает 2 ст. л. порезанных кукурузных "кос" стаканом кипятка. Настаивает 30 мин. и процеживает через два слоя марли. Пьет по 1/3 стакана три раза в день перед едой в течение двух недель. Периодически повторяет такой курс.

- Чтобы заодно оздоровить внутренние органы, сыплю еще горсть трав. Тогда и вкус приятный.

Смешивает по 3 ст. л. листьев мелиссы, бузины, зверобоя, семян льна. Добавляет к ним 5 ст. л. кукурузных волосков. 1 ст. л. смеси запаривает кружкой кипятка. Отвар настаивает до охлаждения и процеживает. Пьет по стакану в день за 2 часа до сна. Принимает 10 дней.