Кукурузный настой разжижает желчь

 
Ексклюзивы
1/5
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 1782
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 396
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1692
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2097
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 1935
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
1 Просмотров: 1368
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6696
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
10 Просмотров: 1710
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 963
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
2 Просмотров: 1611
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 4878
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1692
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2097
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6696
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4754
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 90
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
вторник, 20 августа 2019 06:06

Кукурузный настой разжижает желчь

  Комментировать

- Волосики из сладкой кукурузы избавили меня от тошноты. Она возникает, когда застаивается желчь. А настой из кукурузы ее разжижает и выводит, - рассказывает Татьяна Ищук, 59 лет, из города Бобринец Кировоградской области. - Так еще моя бабка делала. Я видела, как она в банке все колотила.

Заливает 2 ст. л. порезанных кукурузных "кос" стаканом кипятка. Настаивает 30 мин. и процеживает через два слоя марли. Пьет по 1/3 стакана три раза в день перед едой в течение двух недель. Периодически повторяет такой курс.

- Чтобы заодно оздоровить внутренние органы, сыплю еще горсть трав. Тогда и вкус приятный.

Смешивает по 3 ст. л. листьев мелиссы, бузины, зверобоя, семян льна. Добавляет к ним 5 ст. л. кукурузных волосков. 1 ст. л. смеси запаривает кружкой кипятка. Отвар настаивает до охлаждения и процеживает. Пьет по стакану в день за 2 часа до сна. Принимает 10 дней.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кукурузный настой разжижает желчь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
Не пощадил никого: 16-летний парень зарубил всю семью и покончил с собой
5
 Просмотров: 35443
ВСУ показали, как будут &quot;зачищать&quot; врага: сильные фото и видео
ВСУ показали, как будут "зачищать" врага: сильные фото и видео
15
 Просмотров: 30961
После выборов в патриотов опустились руки
После выборов в патриотов опустились руки
 31 Просмотров: 19937
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции 4 Просмотров: 17632
За полчаса до смерти покупала лекарства: шокирующие подробности убийства киевлянки
За полчаса до смерти покупала лекарства: шокирующие подробности убийства киевлянки
6
 Просмотров: 14895
Здоровье
Лептоспироз поражает через раны
Лептоспироз поражает через раны Просмотров: 81
Дикий рис улучшает пищеварение
Дикий рис улучшает пищеварение Просмотров: 45
От гигантской опухоли мозга пропало обоняние
От гигантской опухоли мозга пропало обоняние Просмотров: 9
Чем раньше начнете бороться с геморроем, тем скорее от него избавитесь
Чем раньше начнете бороться с геморроем, тем скорее от него избавитесь Просмотров: 495
Отвар из лопуха восстанавливает волосы
Отвар из лопуха восстанавливает волосы Просмотров: 306
Больше всего комментируют
31
После выборов в патриотов опустились руки
9
Быстро закончить войну на Донбассе не удастся - Разумков
9
"Трепещите, бандерлоги" - Дубинский поддержал однопартийца Бужанского в конфликте с журналисткой
4
Супруга израильского премьер-министра потоптала украинские традиции
2
Яблочный Спас: чего не стоит делать, чтобы не навлечь беду
Голосов: 1121
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua