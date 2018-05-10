Клещ переносит возбудителей 20 болезней

- Сейчас с клещами - беда. У них как раз пик активности, - говорит Никита Колесниченко, 43 года, столичный инфекционист. - Проблема в том, что человек при укусе ничего не чувствует, ведь клещ - не комар. Поэтому и за помощью обращается не сразу. За это время насекомое успевает и крови напиться, и заразить.

Клещ переносит 20 возбудителей инфекций. Чаще всего - болезнь Лайма. Она начинается с лихорадки и головной боли. Впоследствии повышается температура тела, возникает тошнота, ломота и вялость. Сыворотки от болезни нет, инфекция остается в организме на всю жизнь.

- Это инфекционное заболевание коварно тем, что маскируется под другие болезни. Человек годами лечит головную боль и слабость суставов. При этом винит плохие лекарства, потому что не помогают. Ко мне не раз приходили пациенты с жалобами. Когда стали разбираться, смотреть результаты анализов, то оказалось, что их укусил клещ.

Возбудители болезни Лайма поражают нервную и сердечно-сосудистую системы. Коварство еще и в тяжелой диагностике. Антитела появляются в крови только через один-три месяца. Для болезни характерно пятно в виде круга. В отличие от других укусов, оно увеличивается.

- Место укуса следует обвести маркером. Если пятно выходит за очерченные границы, следует сразу же обратиться к инфекционисту.

Советует распылять аэрозоли от насекомых. Однако наносить их нужно на одежду, а не на кожу. Могут вызвать аллергию или рвоту. Эксперт рекомендует регулярно пользоваться репеллентами. Самые эффективные спреи или капли с диэтилтолуамидом, альфаметрином или перметрином.

- Пик активности насекомых вызвало потепление. В этом году на 15 процентов больше клещей, чем обычно в это время. Весны фактически у нас не было, после зимы сразу началось лето. Температура около 20 градусов тепла - самая благоприятная для этих насекомых. Поэтому они особенно активны в это время, - говорит Павел Дьяченко, 41 год, научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Льва Громашевского.

Защитить кожу от клещей поможет втирание эвкалиптового или лавандового масла.

- Неправда, что клещи падают с деревьев. Они живут в траве и не могут подняться выше чем на метр, - говорит Игорь Небогаткин, 48 лет, из Института зоологии, эксперт Центра общественного здоровья. - Они, как пауки, которые только ползают. Не летают, не прыгают с деревьев. Сидят на траве и ждут, когда человек к ним придет, и вцепятся.

После прогулки советует осмотреть себя, особенно - под коленями, пах, живот, на уровне бюстгальтера, носков и на шее. Там клещи чаще всего цепляются. Насекомые лезут на тонкую кожу, где много сосудов. Детей клещ чаще всего кусает в голову.

- На природу берите не просто одежду с длинными рукавами и штанинами, а чтобы она при этом плотно облегала тело.

Чтобы удалить с тела клеща, нужно пальцы обмотать бинтом или салфеткой. Затем слегка прижать и вращать по кругу, будто выкачивать его. Тогда остановиться и рвануть.

- Перед тем, как выкручивать клеща, советую покачать его тельце из стороны в сторону. Эти насекомые выделяют "цемент", когда прикрепляются. Это им нужно, чтобы легко отпасть после того, как насосутся крови. Клещ может увеличиваться в сотни и даже тысячи раз. Последней порцией слюны разжижает "цемент" и отваливается от раны. С последней каплей в организм выплескивается вся зараза, которая была в клеще.