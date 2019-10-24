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пятница, 25 октября 2019 07:45

Ивану Евтушенко пришили отрезанную руку

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Хирурги столичного Института хирургии и трансплантологии им. Александра Шалимова пришили кисть 71-летнему Ивану Евтушенко из Чернигова. Мужчина 16 сентября циркулярной пилой отсек конечность выше запястья.

- Я сам поднял с земли свою руку. Был в шоке и не понимал, что сделалось, - рассказывает Иван Григорьевич через три недели после операции. - Увидел, что ко мне бегут ребята-коллеги. "Скорая" примчалась за считанные минуты. Врачи сразу перевязали рану и из травмпункта позвонили в институт. Им рассказали, как упаковать отрезанное. И сразу поехали на Киев. В городе - пробки, двигались медленно. Не помогала даже сирена. Врачи все время поглядывали на часы. Переживали, успеем ли вовремя. Потом уже помню, как в реанимации проснулся с рукой.

В черниговской больнице отрезанную кисть положили в герметичный пакет и поставили в другой - наполненный водой со льдом. В столице мужчину прооперировали через 6 ч. после травмы.

- Чтобы пришить отрезанные пальцы, у пациента есть 24 часа, - рассказывает хирург института, кандидат медицинских наук Евгений Симулик, 40 лет. Он делал операцию. - Для кисти или стопы этот срок составляет 10-12 часов при правильном охлаждении ампутированной части. Черниговские коллеги прислали фото отрезанной конечности, чтобы выяснить, можно ли выполнить восстановительную операцию. Также согласовали, как организовать транспортировку. Срез был ровный, без расплющивания, сроки и общее состояние позволяли провести операцию.

Хирурги 4 ч. под микроскопом оперировали Ивана Евтушенко. Сначала скрепили кости руки металлическими фиксаторами - спицами. Затем сшили сухожилия, нервы и вены. В последнюю очередь - артерии. И запустили отрубленную конечность в кровоток.

- Если не хватает времени, приходится нарушать последовательность. Тогда фиксируем кости и быстро сшиваем сосуды, чтобы запустить кровоток. Уже после этого занимаемся восстановлением сухожилий и нервов, - добавляет Евгений Симулик.

В конце проверяют, поступает ли кровь в ткани.

- Должна порозоветь кожа. Пальцы становятся теплыми.

Мужчину выписали на десятый день. Не меньше полутора месяцев рука будет в гипсе. Дальше планируют вынуть из руки спицы-фиксаторы. После пациент должен проходить реабилитацию с физическими упражнениями для восстановления движений.

- Они вернутся постепенно, - говорит хирург. - Чем старше человек, тем хуже регенерация тканей. Но Иван Григорьевич, несмотря на его семьдесят лет, в хорошем физическом состоянии, поэтому надеемся на положительный результат.

- Моя мечта теперь, чтобы пальцами мог пуговицы застегивать, - говорит Иван Евтушенко. - Да копать грядки на даче, как раньше. Жена говорит, что лопата меня ждет.

К отрезанной конечности нельзя прикладывать лед

- Травмы, нанесенные циркулярной пилой, - самые распространенные, - говорит хирург Евгений Симулик. - Институт Шалимова принимает пациентов из всех регионов страны. В случае ампутации важно соблюсти условия доставки отрезанного сегмента.

Он должен быть охлажден, а не заморожен. Нельзя прикладывать лед.

При контакте с водой, ткани также повредятся и станут непригодными к восстановлению.

- Необходимо остановить кровотечение и доставить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. Его специалисты свяжутся с нашим институтом для координации следующих действий.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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