Искривленная носовая перегородка провоцирует головную боль

— Из-за искривленной перегородки носа храплю. Это не было проблемой, пока жил сам. Когда ко мне переехала невеста — начались скандалы, — рассказывает Иван Луценко, 35 лет, из поселка Кривое Озеро Николаевской области. - Выход - сделать операцию. Но отказался из-за прыжков давления. Еще и наркоз плохо переношу.

Об искривленной перегородке знал давно. Это никак не проявлялось, пока в 30 лет не заболел гайморитом и ангиной. Тогда начал храпеть. Часто утром беспокоила головная боль.

- В юности организм компенсирует все сбои. Но со временем появляются проблемы. Например, насморк, плохая концентрация внимания и исчезновение обоняния, — говорит столичный отоларинголог 46-летний Илья Волиновый. - Люди с искривленной перегородкой носа паникуют, бегут сдавать тест на коронавирус. На самом же деле ее надо равнять, потому что подключатся головные боли. При искривлении воздух проходит только в одну ноздрю. В мозг не попадает достаточное количество кислорода, человек становится вялый. Это не выход терпеть, боясь операции. Ее можно сделать под местным обезболиванием. Для организма это меньший стресс.

Операция длится час. Хирург вырезает хрящ, заново складывает перегородку, сшивает. В ноздри вставляет марлевые тампоны для остановки кровотечения и защиты от инфекции. Они также фиксируют нос посередине. Благодаря этому образуется новый хрящ. Пациента выписывают на второй день. Три недели следует беречься. Не работать физически, не париться в бане. Это повышает давление, как и стрессы. Также нужно включать дома увлажнитель. Сухой воздух вреден оперированной слизистой оболочке.

- У меня была пациентка, которая могла спать только на одном боку. Когда поворачивалась на второй — просыпалась от одышки. У нее из-за искривления перегородки нарушилась работа сосудов в носу. Необходимо было не только исправить перегородку, но и прооперировать носовые раковины. После вмешательства требуются антибиотики для предотвращения инфекционных осложнений.

Операцию лучше сделать до 55 лет. С возрастом сосуды становятся ломкие, нередко возникает гипертония или сахарный диабет.