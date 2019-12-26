Хрящи восстанавливают проколами

— Так болят колени, что на стены лезу, — говорит 60-летняя Стефанида Высоцкая из райцентра Шепетовка Хмельницкой области. — Думала, из-за погоды, но рентген показал артроз. Прошла курс лечения, но хрящ не восстановился.

— Изношенный хрящ не восстанавливается, — говорит столичный ортопед Виктор Остапчук, 40 лет. — Лекарства только останавливают дальнейшее разрушение колена. И только на ранней стадии. Если болезнь запущена, то местами хрящевой ткани уже нет. При движении кости трутся друг о друга, вызывают резкую боль.

Самый простой способ ее унять - выпить нестероидный противовоспалительный препарат. Однако такие лекарства разрушают слизистую желудочно-кишечного тракта, их нельзя пить на голодный желудок. При длительном приеме могут спровоцировать язву или желудочное кровотечение. Токсическая нагрузка провоцирует повышение давления, что приводит к гипертоническому кризу. Перед назначением медикаментов врач должен поинтересоваться, не страдает ли пациент язвой, гастритом или гипертонией.

— Осторожными нужно быть не только с таблетками, но и с противовоспалительной мазью. Ею разрешено пользоваться не более месяца. Если не помогает, стоит пройти дополнительное обследование. При запущенном артрозе колено оперируют. Поврежденный сустав заменяют протезом. Через неделю больного выписывают.

Вместо операции помогает костно-мозговая стимуляция хряща. Врач артроскопом зачищает в суставе участки повреждения хряща. В месте выбитой хрящевой ткани делает проколы. Так туда поступят стволовые клетки костного мозга и образуется пломба. Впоследствии превратится в ткань, подобную хрящевой, и боль уменьшится.