Холестериновые полипы образуются от жирной пищи

У 21-летней Анастасии Евчук из Днипра диагностировали полипозный холестероз. Это холестериновые наросты-полипы на стенках желчного пузыря, возникающие из-за нарушения жирового обмена.

- Две недели держалась температура 37,1, - говорит Анастасия. - И при этом не было никаких проявлений простуды или гриппа, ничего не болело. Пошла к иммунологу - направил на полное обследование. На последнем проверили желчный пузырь. Диагноз удивил, потому что он никогда не болел.

Обычно холестериновые полипы никак не проявляют себя.

- Дают о себе знать в случае воспаления и нарушения оттока желчи, - говорит врач-гастроэнтеролог 47-летняя Виктория Кравец из Одессы. - Его провоцирует употребление большого количества жирной или острой пищи, перебор с алкоголем. Эффект усиливает стресс.

Периодическая тупая боль или тяжесть в правом подреберье, горький привкус во рту, диарея или запоры указывают на холестериновые полипы.

- Типичная картина - поели жирного и возникла тошнота, дискомфорт под правым ребром. Если скопления холестерина большие, может присоединиться желчная колика, - продолжает.

Чаще всего холестериновые наросты находят во время ультразвукового исследования, назначенного из-за других заболеваний.

- Полипоз надо лечить, потому что из-за скопления холестерина желчный не работает должным образом, - говорит Виктория Кравец. - Чем полипов больше, тем хуже справляется. Развивается холецистит, появляется желчный камень.

Наросты диаметром менее 8-10 мм лечат препаратами на основе урсодезоксихолевой кислоты. Она растворяет холестериновые скопления и уменьшает дальнейшую выработку холестерина.

- Лекарство следует принимать непрерывно 6-12 месяцев, - говорит Виктория Кравец. - Дополнительно назначают желчегонные, ферментные препараты, спазмолитики и прокинетики.

Больному корректируют рацион питания. Должен быть сбалансирован, содержать достаточно свежих овощей и фруктов, минимум насыщенных животных жиров и быстрых углеводов.

- Полностью жиры исключать нельзя. Должны составлять до 30 процентов. Предпочтение отдается ненасыщенным. Такие есть в морской рыбе, орехах, оливковом и кунжутном маслах, семенах льна и подсолнечника.

При холестерозе состояние желчного пузыря проверяют каждые шесть месяцев. Делают УЗИ брюшной полости.

Холестериновые полипы диаметром более 10 мм удаляют хирургическим путем. Операцию назначают, если холестероз осложнен желчекаменной болезнью или нарушением функции выводящих путей.

Если лечение не дает эффекта, рекомендуется удалить желчный пузырь.

- Процедуру проводят лапароскопическим методом. Хирург делает три-четыре прокола. Через них вводит инструменты и вытягивает желчный пузырь.