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понедельник, 21 декабря 2020 06:15

Грыжу удалили с помощью робота-хирурга

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Во Львовской городской больнице скорой медицинской помощи 9 декабря впервые провели операцию роботом-хирургом Da Vinci. 50-летнему жителю Брод удалили грыжу диафрагмы. Вмешательство провели через проколы, без разрезов. Операция длилась почти 6 часов.

- Пациент обратился к нам с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Обследование показало большое отверстие между брюшной и грудной полостями. Часть желудка сместилась в грудную клетку. Надо было оперировать, - говорит 34-летний Олег Самчук, гендиректор больницы.

Пациенту диагностировали диафрагмальную грыжу и рефлюксную болезнь пищевода - частичное смещение желудка. Это одно из самых распространенных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Из-за болезни у пациента возникала изжога, боль при глотании и кровотечения.

- Патология опасна тем, что при попадании желудочного содержимого в пищевод возникают эрозии, язвы, кровотечения, сужение слизистой оболочки пищевода. Большие диафрагмальные грыжи сопровождаются сдавлением сердца, легких. Несут большой риск образования отверстий в желудке с последующими осложнениями, - говорит хирург Андрей Стасишин.

Благодаря сверхчувствительным сенсорам на пульте управления аппаратом во время операции руководил медик. Робот имеет четыре "руки". На одной размещена камера, которая транслировала изображение. Две - держали инструменты и воспроизводили точные движения врача. Четвертая "рука" выполняла функции ассистента хирурга.

- Во время вмешательства хирург был в нескольких метрах от пациента. Благодаря камере и "рукам" робота удалось безупречно устранить проблему. Все прошло хорошо. Пациент уже в сознании, - добавляет Савчук.

Da Vinci будут применять для удаления опухолей почек, предстательной железы, злокачественных новообразований толстой и прямой кишки, а также в гинекологии и кардиохирургии. Эта техника способна проводить высокоточные операции с минимальным повреждением тканей. Может делать микроскопические надрезы даже на работающем сердце. Робот минимизирует повреждения тканей из-за отсутствия тремора рук хирурга, уменьшает количество осложнений в послеоперационном периоде.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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