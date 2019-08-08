Дине Макаровой после родов пересадили сердце

28-летняя Дина Макарова из села Петровка-Роменская Гадячского района Полтавской области выносила и родила здорового ребенка, имея опухоль сердца. А через полтора месяца получила донорский орган. Трансплантацию провели в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии три месяца тому назад.

— С детства Дина физически закалена. Ее папа Анатолий Васильевич — учитель физкультуры. Участвовала в спортивных соревнованиях. Играла на пианино, получила педагогическое образование. Преподает в музыкальной школе, — рассказывает мать Дины Валентина Кравченко, 49 лет. — А в 20 лет ее сердце "сорвалось" — началась сильная аритмия. Билось более 200 ударов в минуту. Дочери спасли жизнь в реанимации. Лечили в Полтаве, впоследствии направили в Киев. Там в 2011 году обнаружили опухоль — липому.

В Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова установили, что опухоль доброкачественная, однако неоперабельная. Размером девять на восемь сантиметров, немного меньше самого сердца. Покрывала его, будто паутина. В 2012-ом Дине установили дефибриллятор-кардиовертер — устройство, которое с помощью электрических разрядов исправляет аритмию.

— Смирилась, что опухоль вырезать невозможно. Не ограничивала себя — бегала 10 километров, каталась на велосипеде. Делала больше, чем некоторые здоровые, — рассказывает Дина Макарова.

В декабре позапрошлого года Дина переболела левосторонним воспалением легких. Весной 2018-го вышла замуж. Через несколько месяцев начались сильные сердечные приступы. Из реанимации районной больницы доставили в Полтаву. Оттуда — на "скорой" в Институт Амосова. Так узнала, что беременна и что опухоль начала расти.

— Когда забеременела, уже ничего не могла делать — задыхалась. Сердце постоянно неровно билось, особенно ночью чувствовала, — говорит женщина.

— Никто не рекомендовал рожать. Врачи предлагали аборт. Но Дина отказалась. Ей, мне и нашим родственникам снилось, что ребенок родится здоровым, — добавляет мать Дины.

Во время обследования обнаружили, что батарея в Динином кардиовертере практически разряжена. Рассчитана на 15 лет, а не выдержала и восьми — так часто приходилось работать прибору.

— Липома сердца встречается редко. Возможно, один случай на 100 тысяч. А инвазивная липома, которая включает в себя еще и миокард, — один на миллион пациентов, — рассказывает главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии Сергей Сиромаха, 44 года.

— За 60-летнюю историю Института Амосова такой случай второй. А подобная болезнь у беременной — уникальная. По крайней мере в доступной литературе такие случаи не описаны. Дина попала в группу крайне высокого риска. Мы вели ее со второго триместра беременности. Пораженное сердце не могло нормально сокращаться. Заменили кардиовертер-дефибрилятор, который нашли по бюджетной программе в другой области. И наблюдали до самих родов.

Врачи переживали, чтобы доносила ребенка хотя бы семь месяцев. В конце 38-й недели сделали кесарево сечение. 20 марта появилась на свет Лада. Доношенная девочка весила 2800 г.

— Через неделю после родов провели биопсию, получили подтверждение типа опухоли. Ребенок родился здоровым, но сердце женщины сдавало. Все это время работал дефибрилятор, болезнь прогрессировала. Появилась трещина на сердце, подтекала кровь. Единственный вариант — трансплантация. В Украине ее не проводят. Обратились к коллегам в Беларуси, — продолжает Сергей Сиромаха.

— На пересадку сердца нужно было 100 тысяч долларов. Первая реакция — поехать домой и прожить, сколько Бог дал. Но понимала, что мне есть для кого жить, — вспоминает Дина.

Благодаря поддержке народных депутатов удалось получить транш на лечение за рубежом. Везли Дину в Минск на реанимобиль в сопровождении медицинской бригады. Операцию провели на следующий день — 1 мая. Через десять дней женщина вернулась в Киев.

— Наконец мне нормально дышится. Не чувствую сердце чужим. Немного болят швы после операции. Врачи говорят, со временем пройдет. Теперь я могу смеяться. А то врачи запрещали проявлять эмоции, да и физически было больно. Могу есть, спать, как хочу — то, чего не имела. Полноценной себя почувствую, когда смогу поднять ребенка на руки и заниматься спортом. Врачи пока запрещают. Должно пройти еще месяца три, — говорит женщина.

Врачи осматривают Дину ежемесячно. В настоящее время отправилась в Беларусь. Там проведут обследование, чтобы выяснить, прижилось ли сердце.