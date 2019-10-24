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понедельник, 28 октября 2019 05:51

Девушке грозил паралич от лишнего позвонка

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Лишний позвонок у 14-летней девушки из Днипра удалила команда врачей Международного центра нейрохирургии совместно с американскими коллегами. Из-за врожденного порока на спине пациентки вырос горб.

- Девушка родилась с лишним полупозвонком, который еще и был неправильной формы, - рассказывает Игорь Курилец, директор Международного центра нейрохирургии. - Позвонок состоит из трех частей. Полупозвонок - когда одна из них недоразвита. Имеет треугольную форму, как клин между двумя другими. Отклонение генетическое, в Украине встречается редко. Полупозвонок не просто вызывает развитие горба, он пережимает спинной мозг. Это грозит полным параличом.

С 9 по 12 ноября Международный центр нейрохирургии посетили восемь врачей из США. Группу возглавлял спинальный хирург, эксперт в области сколиоза Мэтью Гек из города Остин, штат Техас. Руководил бригадой, которая оперировала девушку.

- Должны были удалить клиновидный позвонок так, чтобы не травмировать спинной мозг. Это считают сложной и опасной операцией на позвоночнике, - продолжает Игорь Курилец. - Когда начали ее, команда нейромониторинга сообщила - половина спинного мозга перестает работать. Были готовы к этому. Нужно как можно скорее завершить удаление позвонка. Почти 20 минут спинной мозг работал только наполовину. Но как только его освободили, проводимость начала возобновляться. До завершения операции мозг работал хорошо.

Операция длилась 8 часов.

- На следующий день девушка ходила по палате. Послеоперационные рентгены и компьютерная томография показали превосходную коррекцию искривления, - говорит Курилец.

Консультации в Международном центре нейрохирургии проходят в порядке живой очереди.

Таисия Олийнык

Центральная клиника, г.Киев, ул. Липская, 11, 2-й этаж.

Тел.: 0 (44) 592 90 79, 592 68 78

г.Стрый, Львовская область. Стрыйская центральная районная больница, ул.Ольги Басараб, 15, 7-й этаж.

Тел. 0 (67) 891 00 00

г.Кременчуг, Полтавская область. Кременчугская первая городская больница, ул. Овксентия Богаевского, 60/1.

Тел. 0 (99) 309 20 21

Лиц. АВ №554809 от 20.09.2010 года

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