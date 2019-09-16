Чрезмерное употребление арбуза вызывает воспаление почек

— К врачу пошла с жалобами на спину, а оказалось было воспаление почек. Я пропила лекарства, и оно стихло, — рассказывает киевлянка 40-летняя Маргарита Секунда. — Через месяц начала часто бегать в туалет. Моча была прозрачная, как вода, с примесями слизи. Пришлось долго лечиться.

— Часто воспаление почек маскируется под цистит, радикулит и обычную простуду, — говорит Игорь Соловьев, 54 года, столичный нефролог. — На нарушения в работе органа указывают потливость после еды, бессонница, высокая температура, частое мочеиспускание, отеки и вздутый живот.

Для определения диагноза стоит сдать общий анализ крови и мочи. Лечат воспаление антибиотиками. Через пять дней после окончания курса нужно повторить анализы.

— Чтобы предотвратить воспаление почек, лучше не переедать арбуз. Полезно не более 300 граммов в день. Потому что от этой ягоды увеличивается объем мочи и организм теряет соли калия, магния, кальция. Минералы начинают двигаться через мочевые пути и царапают слизистую оболочку. Это провоцирует воспаление.

Стоит избегать острых приправ, наваристых бульонов, грибов и копченостей. Алкоголь противопоказан, так как может спровоцировать обострение болезни. Полезны овощи нейтрального вкуса, в которых много воды. Например, кабачки и огурцы.