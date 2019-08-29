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понедельник, 02 сентября 2019 07:00

Человек может ослепнуть от инфекции

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- Обратилась женщина с жалобами на кратковременные снижения зрения. Продолжались от одной до 15 минут, - рассказывает черкасский офтальмолог 55-летний Сергей Медведчук. - Сначала это случалось раз в месяц, а потом зрение совсем начало исчезать. Таких приступов в течение дня могло быть до 10 раз.

Это все симптомы нарушения кровообращения в сосудах сетчатки и зрительного нерва.

- Сетчатка глаза слишком чувствительна к недостатку кислорода. Поэтому помощь при нарушении кровообращения сосудов должна быть оказана как можно быстрее. Под язык кладут таблетку глицерина. Если он в каплях, то одну-две капли следует капнуть на кусочек сахара. И так же взять под язык. После этого необходимо срочно обратиться к врачу, - отмечает Сергей Павлович.

Причинами нарушения кровообращения является гипертоническая болезнь, атеросклероз, воспаление сердечных оболочек, внутренней стенки сосудов, нарушения вегетативной нервной системы, инфекционные заболевания и травмы.

- Одним из важнейших ранних осложнений закупорки вен сетчатки является отек макулы - центрального участка сетчатки. В ней сконцентрировано наибольшее количество светочувствительных клеток. Именно этот участок отвечает за центральное зрение. Он необходим для чтения, восприятия цветов и управления автомобилем. Отек центральной зоны сетчатки приводит к потере зрения. И требует безотлагательного лечения. Курс лечения индивидуален, - говорит офтальмолог.

Не менее серьезные осложнения - кровоизлияния, атрофия зрительного нерва или глаукома.

- В таких случаях, кроме медикаментозного лечения, может быть назначена лазероагуляция сетчатки. Благодаря чему в ней улучшаются обменные процессы и поступление кислорода. После этого пациент от 6 до 12 месяцев, иногда и больше, должен находиться под наблюдением врача. Восстановление зрения зависит от длительности заболевания и индивидуальных особенностей организма, - отмечает Сергей Медведчук.

Автор: Любовь КАРНАРУК
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