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четверг, 18 марта 2021 05:30

Целебные травы подавляют псориаз

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- К обострению псориаза довела работа. Постоянный стресс и физическое истощение ослабили иммунитет, - говорит 65-летний Сергей Гришко из Киева. - Сначала появилось покраснение за ушами у волос. Думал, что это реакция на новый шампунь. Изменил средство, но сыпь не исчезла. Со временем псориазные бляшки перекинулись на всю голову, покрыли локти и колени.

Мучил постоянный зуд в местах покраснения, - продолжает. - Стало трудно сгибать-разгибать руки, потому что кожа на локтях будто запеклась, стянулась. Привычные средства не помогали. Поэтому жена заказала комплекс от псориаза на основе целебных растений от травницы Татьяны Павловны Радионовой. Специальным настоем протирал красную сыпь. Исчезли сухость и зуд. После целого курса применения уменьшились проявления псориаза, кожа приобрела здоровый вид, остались едва заметные пятна.

- Псориаз чаще развивается у людей умственного труда, профессия которых требует высокой ответственности и постоянного напряжения, - говорит травница Татьяна Павловна Радионова. - Обычно поражает волосистую часть головы, ногти, суставы, иногда гениталии. Кожа в этих местах становится сухая, покрывается ороговевающим слоем, делается склонной к воспалению. Если вовремя не начать борьбу с недугом, может привести к инвалидности. Избавиться от псориаза поможет мой травяной комплекс.

В него входят крем и "живая водичка" для наружного применения, сбор из 20 растений и корней - внутрь. Средства не содержат химических составляющих и гормонов. Не вызывают побочных действий и привыкания.

- Травяной сбор восстанавливает клетки печени, снимает воспаление поджелудочной железы и успокаивает нервную систему, - продолжает Татьяна Павловна. - "Живая водичка" размягчает кожу, избавляет от сухости и раздражения. При применении моих средств улучшение заметно уже на третий-четвертый день. Комплекс позволяет добиться длительного подавления болезни, человек чувствовать себя здоровым. Полный курс защищает от обострений болезни в будущем.

Травяные средства Татьяна Павловна Радионова отправляет по почте по всей Украине.

Больше информации о натуральных травяных средствах для борьбы с демодекозом, простатитом, герпесом, псориазом, грибком, гайморитом, геморроем, парапроктитом, артрозом, остеомиелитом, трофическими язвами, рожистыми воспалениями, пролежнями, целлюлитом, лишним весом, старением кожи лица и шеи и многое другое можно найти на официальном сайте Татьяны Павловны Радионовой. www.travnik.kharkiv.ua

0 (97) 925 73 97, 0 (66) 044 08 98

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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