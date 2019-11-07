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Больным псориазом поможет фототерапия

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Врачи дерматологического центра при "Литвиненко Клиник" советуют пройти осмотр у дерматолога, который поставит точный диагноз больным псориазом. Только специалисты могут выявить эту болезнь кожи и дать правильное и необходимое лечение.

- Псориаз - довольно распространенное неинфекционное заболевание, которое не передается никаким путем, - говорит Богдан Литвиненко, ведущий дерматолог "Литвиненко Клиник". - Происходит сбой иммунной системы, которая начинает бороться против собственных клеток. Чаще всего проявления болезни возникают еще в молодом возрасте. Чем раньше псориаз проявился, тем агрессивней будет его течение - тяжелые высыпания и частые обострения.

- Обычно псориаз вызывает образование сухих, красных, покрытых серебристыми чешуйками и припухлостями бляшек, - рассказывает Наталья Коблицкая, врач-дерматолог дерматологического центра. Это сопровождается зудом и болью в пораженных местах. Причина в слишком быстром делении клеток кожи и воспалении. А у трети больных псориаз вызывает псориатический артрит, который редко диагностируется и, к сожалению, больные остаются без адекватной помощи.

Что провоцирует появление псориаза?

- Генетическую предрасположенность к псориазу доказали ученые. Также дерматологи обращают внимание на так называемые триггеры. Это нарушение обмена веществ и эндокринные заболевания, избыточный вес, изменения в иммунных реакциях организма, реакция на медикаменты. А также хронические воспалительные заболевания и некоторые инфекционные. Началом обострения болезней может стать нервное перенапряжение и сильный стресс, даже погодные условия, особенно низкая температура. Еще одним фактором являются травмы и различные повреждения кожи.

Какие методы лечения?

- Золотым стандартом лечения псориаза во всем мире считается фототерапия узкого спектра с длиной волны 311 нм. Благодаря выраженной противовоспалительной и иммуномодулирующей активности для большинства пациентов фототерапия является эффективным методом для очистки кожи от высыпаний и достижения и поддержания ремиссии псориаза на многие годы. Также применяется грамотно подобранная местная терапия, в тяжелых случаях - системная терапия. В общем, залогом успеха в лечении псориаза является знание всех методов и умелое их сочетание индивидуально для каждого больного.

Псориаз давит на эмоциональное здоровье. Что посоветуете?

- Жить с псориазом действительно трудно. Люди стесняются проявлений на коже, все обращают на это внимание, работодатели отказывают в должности из-за болезни. Большинство знают, что псориаз не передается от одного человека к другому. Но есть еще те, кому надо все это доносить и предоставлять справку от врача. Псориаз можно перевести в стадию ремиссии и побороть проявления. А вот верить непонятным мазям и "чудодейственным" средствам из интернета не стоит. В лучшем случае они дадут временный эффект, а затем могут значительно ухудшить состояние.

Дерматологический экспертный центр в Полтаве

Чаще всего больные псориазом - это люди, которые уже не один год живут с болезнью и которые обошли не одного врача и знахаря. Многие из этих больных, к сожалению, отчаялись в лечении и пытаются привыкнуть к своему состоянию. Чтобы помочь больным псориазом, крайне важно использовать именно современные методы лечения с доказанной эффективностью и уметь правильно их применять.

В Центре дерматологии при "Литвиненко Клиник" работают квалифицированные врачи, которые решают медицинские и эстетические проблемы согласно лучшим мировым практикам и применяют новейшие для Полтавы методы лечения.

LYTVYNENKO CLINIC расположена по адресу: г. Полтава, ул. Николая Дмитриева, 6д (бывшая - ул. Володарского, территория Полтавской центральной районной больницы), 4-й этаж (есть лифт). Предварительно записаться на консультацию можно по тел.: 69 11 69,

0(95) 199 59 00, 0(67) 199 5900.

www.lc-derma.com.ua

Приказ МОЗ Украины от 21.03.2018 №520 - порядковый номер 37.

Автор: Максим ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ
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