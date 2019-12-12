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Бессонница за три ночи становится хронической

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- Завидую мужу, потому что спит, как ребенок, - говорит 57-летняя Антонина Борщ из города Полонное Хмельницкой области. - Я третью ночь не могу. Раньше помогал ромашковый чай, а теперь и он не успокаивает.

Бессонница истощает организм, невыспавшийся человек не может полноценно работать.

- Такое состояние можно терпеть только в стрессовых ситуациях, - говорит столичный терапевт Светлана Игнатенко, 34 года. - И то не больше трех ночей. Дальше бессонница становится хронической и трудно поддастся лечению. Изнашивает организм, ослабляет иммунитет. Человек хуже воспринимает и запоминает информацию.

Бессонницу могут вызвать высокий уровень сахара и артериальное давление. Их следует измерить первую очередь.

- У женщин слабо работает печень, поэтому бессонница у них проявляется чаще. Им нужно больше времени, чтобы уснуть, и отдыхать ночью на 20 минут дольше, чем мужчинам. Потому что их мозг работает более напряженно в течение дня.

Вечером следует проветривать спальню. Заменить лампочки на "теплый" свет. Подойдут мощностью в 40 или 60 Вт. "Холодный" - выключать за час до сна. Одеяло выбирать тяжелое, оно создаст ощущение кокона. Это уменьшает физическое возбуждение и помогает заснуть. Шерстяные пижамы поверх хлопкового белья обеспечивают терморегуляцию тела. Это поможет людям, которые потеют во сне. Шерсть впитывает влагу.

Храпунам советуют пить воду

- Надо спать на боку, чтобы не храпеть, - рассказывает терапевт Светлана Игнатенко. - В такой позе расслабленный язык не перекрывает дыхательные пути. В течение дня пить воду. Храп часто является следствием обезвоживания.

Не употреблять алкоголь. Он способствует расслаблению мышц, поэтому вибрирует небный язычок в задней части горла и возникает храп.

Избавиться от храпа помогут упражнения для языка: прижать к небу и сдвинуть назад. Также широко раскрыть рот и говорить "А-а-а". Повторять несколько раз в день.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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