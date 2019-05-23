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понедельник, 27 мая 2019 05:15

Ярсагумба восстанавливает сексуальную активность

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- Полтора года назад начались проблемы в бизнесе, - рассказывает предприниматель 43-летний Александр из Черкасс. - Перерабатывал, жил в постоянном стрессе. В конце концов, удалось спасти бизнес, но сильно подорвал здоровье. Из-за проблем с потенцией начал пить. Друг посоветовал препарат ярсагумба. Теперь снова у меня активная сексуальная жизнь.

Переутомление, стресс и нерегулярный секс ослабляют мужскую силу. Неправильное питание, алкоголь обостряют ситуацию.

- Препарат ярсагумба помог многим мужчинам восстановить потенцию, - говорит Сергей Миняйло, директор компании "Активная жизнь". - Натуральные компоненты улучшают эрекцию, помогают продлить половой акт и повысить либидо. Эффект от капсулы наступает за час. Длится от трех до пяти суток.

Ярсагумба предотвращает преждевременное семяизвержение, способствует ярким эротическим ощущениям. Рекомендован при ослаблении сексуального влечения и низком уровне тестостерона. Препарат безопасный и натуральный. Содержит травы и вытяжки растений. Эффективен в любом возрасте.

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Не является лекарственным средством. Вывод ГСЭЭ №05.03.02-03/442 от 10.01.2013.

Автор: Соломия КУЧЕРЕНКО
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