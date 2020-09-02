Яблочный уксус дробит камни в почках

- Села на арбузную диету, чтобы вывести камни из почек. Ноют несколько раз в день. На операцию не ложусь из-за скачков давления. Могу не выйти из наркоза, - рассказывает Светлана Хоха, 57 лет, из Запорожья. - Съедала по арбузу ежедневно, и почки еще больше заболели. Испугалась и позвонила врачу. Тот запретил есть его, потому что провоцирует движение камней.

Начала принимать яблочный уксус. Он стимулирует раздробление камней. Для приготовления уксуса 400 г яблочного жома заливает 500 г теплой кипяченой воды. Всыпает 10 г влажных дрожжей, 20 г черного хлеба. На литр смеси добавляет 100 г сахара или меда. Размешивает. Сливает в банку и накрывает темной тряпкой. Настаивает 10 дней, часто помешивая, потому что жом поднимается наверх. Тогда цедит через марлю и сок греет. На литр жидкости добавляет 10 г сахара. Ставит в темное место закрытым, чтобы к напитку не было достуав воздуха.

- Уксус из магазина не подходит. Он переваренный, мертвый. Там нет витаминов. А мой напоминает пиво. По виду и по вкусу, - добавляет Светлана Хоха.

Принимает яблочный уксус натощак. Разводит 2 ч. л. в стакане воды.

- Яблочный уксус действительно может дробить камни, но его советуют не всем. Поэтому сначала следует поговорить с врачом, - говорит Игорь Соловьев, 55 лет, столичный нефролог. - Арбуз - красный, но его нужно есть в меру. Не более 300 граммов в день. Содержит фитонциды, при чрезмерном употреблении стимулирует выработку мочи.

Организм при частом мочеиспускании теряет полезные соли калия, магния, кальция. От этого нарушается кислотно-щелочной уровень, что вызывает отхождение кристаллов солей. В мочевых путях они царапают слизистую, провоцируя воспаление. Арбуз поможет предотвратить появление камней в почках. Также можно растолочь его свежие семена. 4 ст. л. залить 2 л воды, варить 15 мин. Пить два дня. Повторить через две недели. Если камни уже есть, то арбузы лучше не есть. Может сдвинуть их с места.

- Камни образуются у мужчин и женщин, особенно у полных. Лишний вес приводит к повышению уровня мочевой кислоты. Камни могут появиться в любом отделе выделительной системы. Чаще всего в почках. Тогда начинает болеть поясница, мутнеет моча, жжет при мочеиспускании.

Камни могут образовываться из-за попадания инфекции в мочевыводящие пути, нарушения оттока мочи или обменных процессов. Склонность к мочекаменной болезни передается по наследству. Также важно, что человек ест и пьет. Например, в воде в Хмельницкой области много солей. Поэтому у местных часто встречается эта болезнь. Если обследование показывает, что камень сам не выйдет, нужна операция.

- Сейчас уже не делаем открытыхе операции на почках и мочеточниках, - говорит Игорь Соловьев. - Выполняем эндоскопические вмешательства через проколы или ультразвуковое дробление камней. После их выхода надо сдать анализ, чтобы определить - чего дальше нельзя есть человеку. Если покажет повышенное содержание мочевой кислоты - меньше мяса и копченостей. Налегать на овощи и фрукты. Особенно почки любят петрушку, укроп, сельдерей, огурцы, тыкву, болгарский перец, яблоки, капусту.

6 граммов соли нужно употреблять в сутки здоровому человеку. При гипертонии, сердечно-сосудистых и почечных заболеваниях - 3 г. Скрытая соль есть в колбасе, сыре, хлебе.