Яблочный уксус дробит камни в почках

 
Ексклюзивы
1/5
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 504
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1323
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 567
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 369
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 153
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 450
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
В чем разница между революциями в Украине и протестами в Беларуси
1 Просмотров: 828
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 711
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
"Золотые" яблоки и дешевая картошка: сколько стоят основные продукты в сентябре
Просмотров: 3330
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
Украина может стать членом НАТО в условиях российской агрессии - Кулеба
2 Просмотров: 684
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 495
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9729
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2547
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 657
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 981
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 сентября 2020
Просмотров: 396
Ненавиджу професію
– Син буде у приватній школі. Від звичайної відмовилися в останній момент, – каже Оксана. 1 вересня її Максим мав піти у перший клас ...
понедельник, 07 сентября 2020 07:51

Яблочный уксус дробит камни в почках

  Комментировать
 

- Села на арбузную диету, чтобы вывести камни из почек. Ноют несколько раз в день. На операцию не ложусь из-за скачков давления. Могу не выйти из наркоза, - рассказывает Светлана Хоха, 57 лет, из Запорожья. - Съедала по арбузу ежедневно, и почки еще больше заболели. Испугалась и позвонила врачу. Тот запретил есть его, потому что провоцирует движение камней.

Начала принимать яблочный уксус. Он стимулирует раздробление камней. Для приготовления уксуса 400 г яблочного жома заливает 500 г теплой кипяченой воды. Всыпает 10 г влажных дрожжей, 20 г черного хлеба. На литр смеси добавляет 100 г сахара или меда. Размешивает. Сливает в банку и накрывает темной тряпкой. Настаивает 10 дней, часто помешивая, потому что жом поднимается наверх. Тогда цедит через марлю и сок греет. На литр жидкости добавляет 10 г сахара. Ставит в темное место закрытым, чтобы к напитку не было достуав воздуха.

- Уксус из магазина не подходит. Он переваренный, мертвый. Там нет витаминов. А мой напоминает пиво. По виду и по вкусу, - добавляет Светлана Хоха.

Принимает яблочный уксус натощак. Разводит 2 ч. л. в стакане воды.

- Яблочный уксус действительно может дробить камни, но его советуют не всем. Поэтому сначала следует поговорить с врачом, - говорит Игорь Соловьев, 55 лет, столичный нефролог. - Арбуз - красный, но его нужно есть в меру. Не более 300 граммов в день. Содержит фитонциды, при чрезмерном употреблении стимулирует выработку мочи.

Организм при частом мочеиспускании теряет полезные соли калия, магния, кальция. От этого нарушается кислотно-щелочной уровень, что вызывает отхождение кристаллов солей. В мочевых путях они царапают слизистую, провоцируя воспаление. Арбуз поможет предотвратить появление камней в почках. Также можно растолочь его свежие семена. 4 ст. л. залить 2 л воды, варить 15 мин. Пить два дня. Повторить через две недели. Если камни уже есть, то арбузы лучше не есть. Может сдвинуть их с места.

- Камни образуются у мужчин и женщин, особенно у полных. Лишний вес приводит к повышению уровня мочевой кислоты. Камни могут появиться в любом отделе выделительной системы. Чаще всего в почках. Тогда начинает болеть поясница, мутнеет моча, жжет при мочеиспускании.

Камни могут образовываться из-за попадания инфекции в мочевыводящие пути, нарушения оттока мочи или обменных процессов. Склонность к мочекаменной болезни передается по наследству. Также важно, что человек ест и пьет. Например, в воде в Хмельницкой области много солей. Поэтому у местных часто встречается эта болезнь. Если обследование показывает, что камень сам не выйдет, нужна операция.

- Сейчас уже не делаем открытыхе операции на почках и мочеточниках, - говорит Игорь Соловьев. - Выполняем эндоскопические вмешательства через проколы или ультразвуковое дробление камней. После их выхода надо сдать анализ, чтобы определить - чего дальше нельзя есть человеку. Если покажет повышенное содержание мочевой кислоты - меньше мяса и копченостей. Налегать на овощи и фрукты. Особенно почки любят петрушку, укроп, сельдерей, огурцы, тыкву, болгарский перец, яблоки, капусту.

6 граммов соли нужно употреблять в сутки здоровому человеку. При гипертонии, сердечно-сосудистых и почечных заболеваниях - 3 г. Скрытая соль есть в колбасе, сыре, хлебе.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Яблочный уксус дробит камни в почках». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
сентября

Метро и подвалы церквей оборудовали под бомбоубежища

Самое читаемое
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17
Американский адвокат объяснил, для чего Россия умышленно сбила МН17 1 Просмотров: 29097
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
Горячая и бесстыдная: откровенные фото шикарной спортсменки
17
 Просмотров: 11567
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
Протесты в Беларуси набирают обороты: в Минск стягивают бронетехнику
9
 Просмотров: 8973
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
Гороскоп на 7-13 сентября: для кого эта неделя станет решающей и победной
 Просмотров: 8091
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
Преподавательница убила мужа-предпринимателя и стреляла в спину 13-летней дочери
8
 Просмотров: 7785
Здоровье
Имбирный чай улучшает кровообращение
Имбирный чай улучшает кровообращение Просмотров: 9
Травяной комплекс быстро уменьшает проявления псориаза
Травяной комплекс быстро уменьшает проявления псориаза Просмотров: 9
Ортоплазма восстанавливает поврежденные хрящи
Ортоплазма восстанавливает поврежденные хрящи Просмотров: 504
9 сентября обострятся болезни легких
9 сентября обострятся болезни легких Просмотров: 144
Школьникам каждый год надо проверять зрение
Школьникам каждый год надо проверять зрение Просмотров: 225
Больше всего комментируют
18
В Зеленского отреагировали на санкции РФ против Порошенко
7
Киевляне должны решить, нужны ли им еще 5 лет невыполненных обещаний - Верещук
5
Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина
5
Пушилин хочет обострить ситуацию на Донбассе - Кравчук о заявлении главы ДНР
2
Коронавирус показал себя по-новому: назвали последние данные
Голосов: 4810
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua