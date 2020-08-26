9 сентября обострятся болезни легких

Медицинский гороскоп на сентябрь

1-3 Полнолуние. Не переохлаждайте ступни. Не садитесь на холодную поверхность. Могут напомнить о себе цистит и воспалительные болезни репродуктивных органов.

4-5 Организм будет остро реагировать на изменения атмосферного давления. Участятся приступы головной боли. Избегайте стресса. Попейте утром успокоительное.

6-8 Возможно обострение хронического фарингита. Берегите голосовые связки. Отложите операцию в области горла. Начните лечение бесплодия.

9-10 Обостряются заболевания легких. В этот день курение особенно опасно. Больным астмой следует поберечься. Не носите тяжелое. Уязвимы будут кисти. Возможны вывихи и растяжения связок.

11-13 Уберите из рациона специи, раздражающие слизистую желудка. Не провоцируйте развитие язвенной болезни. Операции на груди лучше отложить. Не проводите коррекцию зрения.

14-15 Укрепите нервную систему. Чаще делайте перерывы в работе. Это предотвратит обострение сердечно-сосудистых заболеваний.

16-17 Последний день лунного цикла. Новолуние. Замедляется перистальтика кишок. Возможны запоры. В уходе будут нуждаться лежачие больные.

18-19 Осложнится течение урологических болезней. Соблюдайте советы врача. Откажитесь от употребления алкоголя. Отложите косметические операции.

20-21 Повышается способность забеременеть. Начните лечение болезней верхних дыхательных путей. Начните закаливание.

22-23 Развивайте гибкость суставов. Ухудшается проходимость желчевыводящих протоков. Снижайте нагрузку на печень. Ешьте больше овощей.

24-25 Остерегайтесь падений. Не занимайтесь тяжелым физическим трудом. Чаще будут случаться переломы костей и травмы связок.

26-28 Стимулируйте полноценный отток крови из вен. Отдыхайте, подняв ноги. Чаще будут беспокоить судороги.

29-30 Воздержитесь от экстремальных нагрузок. Увеличивается ломкость кровеносных сосудов. Повышается риск внутренних кровоизлияний.