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понедельник, 01 июля 2019 00:31

8 июля будут возникать проблемы с памятью

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Mедичний гороскоп на июль

1 Сутки накануне солнечного затмения. Ослабляется иммунитет. Особенно уязвимой будет дыхательная система. Больше времени проводите на свежем воздухе. Снижается работоспособность. Хуже будут чувствовать себя гипотоники.

2-3 Новолуние. Солнечное затмение. Сложно будет удержать эмоциональную стабильность. Чаще будут случаться нервные расстройства. Отложите начало нового курса лечения. Не стоит экспериментировать с диетами. Снижайте физическую активность. Увеличивается риск отравления.

4-5 Чаще давайте глазам отдых. Избегайте попадания грязи на слизистую глаза. Период обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Пора посетить стоматолога.

6 Удаление мозолей и вросших ногтей на ногах стоит планировать на эти дни. Процедура пройдет успешно. Носите удобную обувь на низком каблуке. Отложите на время процедуру очищения организма. Вы можете нарушить баланс микрофлоры кишечника.

8-10 Будут возникать проблемы с памятью. Чаще делайте перерывы в работе. Больше двигайтесь. Сыпь на теле будет свидетельствовать об аллергии. Не допускайте контакта с агрессивными химическими веществами.

11-12 Повышается опасность заражения грибковыми заболеваниями. Соблюдайте правила гигиены. Отложите посещение гинеколога. Аборты в эти дни делать нельзя. Остерегайтесь пищевых отравлений. Лекарства будут чаще давать побочные эффекты.

13-14 Полезны занятия водными процедурами. Сходите в сауну. Стимулируйте потоотделение. Выгоняйте болезни из организма. Укрепляйте иммунитет. Печень нуждается в поддержке. По возможности уменьшайте прием лекарств. Очищение крови будет проходить медленно.

15-17 Полнолуние. Лунное затмение. Повышается уровень тревожности и агрессивности. Контролируйте себя. Ухудшится состояние больных радикулитом. Берегите спину. Не идите в парикмахерскую. Красить волосы нельзя. Ускоряется старение кожи.

18-19 Снижается уровень гемоглобина в крови. Нельзя голодать. Пейте теплые напитки. Ухудшается капиллярное кровоснабжение. Ведите активную жизнь. Отложите начало нового курса внутривенных инъекций. Операции на сосудах проводить не стоит.

20-22 Кожа потребует дополнительного увлажнения. Не пересушивайте ее. Замедляется усвоение пищи. Желательно устроить разгрузочные дни. Предупреждайте развитие запоров. Пейте больше воды.

23-24 Тело потребует физической активности. Не засиживайтесь дома. Однако от экстремального спорта лучше отказаться. Повышается риск травм. Возможны переломы и сотрясения мозга. Прикрывайте голову от солнца.

25-26 Улучшается общее самочувствие. Начните курс массажа. Предупреждайте развитие остеохондроза. Возможно снижение слуха. Самым слабым местом в эти дни будет горло. Напомнит о себе хронический тонзиллит. Не пейте напитки из холодильника.

27-29 Чаще расправляйте плечи. Дышите глубоко. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Не работайте в непроветриваемых помещениях. Увлажняйте воздух в доме. Займитесь гимнастикой для суставов. Развивайте гибкость тела.

30-31 Позаботьтесь об улучшении питания. Больным с язвой желудка необходимо соблюдать строгую диету. Заболевание может прогрессировать. Займитесь профилактикой кариеса. Посетите стоматолога. Не допускайте обезвоживание организма.

Автор: Елена МАКСИМОВА
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