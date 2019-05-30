7 июня берегите кожу от ожогов

Медицинский гороскоп на июнь

1-2 Обострятся заболевания щитовидной железы. Возможны сбои в работе эндокринной системы. Диабетикам надо следить за самочувствием. Женщины должны наблюдать изменения в месячном цикле. Отложите новый курс гормональных препаратов.

3-4 Новолуние. Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Больше времени побудьте на свежем воздухе. Займитесь аэробикой, поиграйте в теннис, бадминтон. Операции на органах дыхательной системы проводить не стоит.

5-6 Устройте себе разгрузочные дни. Откажитесь от тяжелой и жирной пищи. Овощи и фрукты должны составлять основу питания. Проверяйте совместимость лекарственных препаратов. Не допускайте передозировки. Повышается риск проявления побочных эффектов.

7-8 Будьте внимательны рядом с огнем. Берегите кожу от ожогов. Отложите поход в солярий. Не стоит перегревать тело в горячей ванне. Откажитесь от употребления спиртного. Сосуды могут не выдержать резких перепадов артериального давления.

9-10 Займитесь профилактикой заболеваний системы пищеварения. Позаботьтесь о здоровом питании. Голодать на днях нельзя. Пойдите на прием к стоматологу. Лечение и протезирование зубов пройдет удачно.

11-12 Активизируется процесс образования песка и камней в почках. Пейте больше воды в течение дня. Не задерживайте мочеотделение. Возможно обострение цистита. Беременным нужно больше отдыхать. Не провоцируйте преждевременных родов.

13-14 Отложите плановые операции. Они могут обернуться большой кровопотерей. Трудно будет переносить наркоз. Не допускайте случайных половых связей. Увеличивается количество венерических заболеваний.

15-17 Полнолуние. Период снижения иммунитета. Организм слабо сопротивляется инфекции. Старайтесь не контактировать с больными. Удачное время для начала курса восстановления подвижности суставов после травм.

18-19 Кости нуждаются в минеральной поддержке. Не откладывайте лечение остеопороза. Не допускайте резкого перепада температур разной еды. Не провоцируйте разрушения эмали. Посещение стоматолога отложите.

20-22 Наиболее уязвимой будет сердечно-сосудистая система. Избегайте стрессовых ситуаций. Снижайте физическую нагрузку. Кардиологическим больным желательно иметь с собой соответствующие лекарства. Будут чаще беспокоить судороги. Будьте осторожны на водоемах.

23-24 Повышается тревожность. Сложно удержать эмоциональное равновесие. Пожилых людей беспокоит бессонница. Начинайте день с контрастного душа. Чередуйте работу и отдых. Перед сном расслабьтесь в ванной.

25-27 Организм будет нуждаться в активных действиях. Сходите в тренажерный зал. Отправляйтесь в поход. Займитесь танцами. Физическую нагрузку следует дозировать. Не допускайте резких перепадов кровяного давления. Может беспокоить головная боль.

28-29 Снижается острота зрения. Позаботьтесь о полноценном освещении рабочего места. Больше гуляйте. Не читайте в постели. Займитесь лечением зрения. Делать офтальмологические операции не рекомендуется.

30 Берегитесь электрического тока. Соблюдайте правила безопасности при пользовании электроприборами. Есть риск травмирования. Может вернуться недолеченная простуда.