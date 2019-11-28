6 декабря возрастет количество аварий

МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ

1-2 Обостряются радикулит и невралгия, ухудшается гибкость позвоночника. Пейте отвары трав, ешьте мед. Шлаки будут выводиться быстрее.

3-5 Посетите бассейн, сауну, баню. Не провоцируйте появление насморка. Повышается плодовитость организма.

6-7 Падения закончатся переломами и сотрясением мозга. Увеличивается внутричерепное давление. Чаще будет беспокоить головная боль. Растет количество аварий.

8-10 Обостряются болезни верхних дыхательных путей. Уязвимыми будут голосовые связки. Высыпи угрей.

11-12 Полнолуние. Недостаток кислорода выдержать трудно. Увлажняйте воздух. Ухудшится капиллярное кровоснабжение.

13-14 Запишитесь к стоматологу. Протезирование зубов будет успешным. Лечение гастрита и язвенной болезни желудка отложите.

15-16 Берегите глаза от агрессивных веществ. Людям с больным сердцем нужен покой.

17-19 Начните бороться с лишним весом. Запишитесь на курс антицеллюлитного массажа. Не перегружайте организм в спортзале. Это повлияет на сердце.

20-21 Ухудшается проходимость кишечника. Не ешьте "тяжелых" блюд. Не игнорируйте боль в области аппендикса. Не начинайте лечение урологических заболеваний.

22-23 Растет ломкость сосудов. Легко будут появляться синяки. Возможны носовые кровотечения. Снижается потенция у мужчин. Возможны сбои месячного цикла у женщин.

24-25 Не перегружайте печень. Ухудшается отток желчи. Обострится желчнокаменная болезнь. Повышается риск заражения вирусным гепатитом. Займитесь профилактикой бронхо-легочных недугов.

26-27 Новолуние. Солнечное затмение. Ухудшится самочувствие. Проявятся аллергии.

28-30 Напомнят о себе застарелые травмы суставов и костей. Не удаляйте родинки и наросты. Больше пейте воды.

31 Продолжается сезон затмений. Соблюдайте умеренность в еде. Не провоцируйте обострение хронических болезней. Ограничьте употребление алкоголя. Доверяйте своей интуиции.