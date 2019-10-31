16 ноября будут кровоточить десна

Медицинский гороскоп на НОЯБРЬ

1-3 Уделите внимание коже. Подберите новую косметику. Укрепляйте ногти. Не обращайтесь к стоматологу. Повышается хрупкость зубной эмали. Возможно травмирование колен.

4-5 Подходящее время, чтобы избавиться от вредных привычек. Напомнят о себе заболевания вен. Не стоит начинать курс инъекций. Берегите нервную систему от стрессов.

6-8 Проверяйте совместимость фармпрепаратов. Возможна сыпь на коже. Повышается опасность аллергических реакций. Матерям не следует вводить новый прикорм.

9-10 Будут беспокоить старые травмы. Перенесите плановые операции. Будьте осторожны, возможны ожоги. Удачно пройдет коррекция зрения. Не откладывайте лечение.

11-12 Полнолуние. Очень уязвимо горло. Не перегружайте и не переохлаждайте его. Хорошо будут поддаваться лечению заболевания репродуктивных органов. Не планируйте беременность.

13-15 Обостряются бронхо-легочные заболевания. Не игнорируйте первые признаки простуды. Хорошо согревайтесь после улицы. Больным остеохондрозом и ревматизмом следует заняться профилактическим лечением.

16-17 Позаботьтесь о здоровом питании. Не перегружайте желудок. Лечите сколиоз. Следите за осанкой. Запишитесь на прием к стоматологу. Лечение и протезирование зубов пройдет удачно. Повышается кровоточивость десен. Не травмируйте их.

18-19 плохо будет работать голова. Будут возникать проблемы с памятью. Больше времени уделяйте физическому труду. Гуляйте на свежем воздухе. Не желательно идти к врачу и сдавать анализы. Чаще будут случаться ошибки в работе медиков.

20-21 Не провоцируйте появления застойных явлений в организме. Следите за своевременным опорожнением кишечника и мочевого пузыря. Проведите лечебное голодание. Займитесь коррекцией фигуры. Пора избавиться от лишнего веса.

22-23 Не следует работать и тренироваться до седьмого пота. Пейте чистую воду. Стимулируйте выведение песка из мочевыводящих путей. Откажитесь от крепких напитков. Следует начать лечение эндокринных заболеваний.

24-25 Беременным стоит избегать физических нагрузок. Повышается опасность преждевременных родов. Нельзя отлучать малышей от груди. Адаптация к новому питанию младенцев будет проходить сложно.

26-28 Новолуние. Жизненный тонус заметно снижается. Ухудшается память. Двигайтесь осторожно. Возможны вывихи и растяжения связок. Лучшее время для укрепления иммунитета. Пропейте курс витаминов.

29-30 Будьте внимательны за рулем и во время работы с механизмами. Возрастет количество аварий. Мозг будет чувствовать кислородное голодание. Возможно головокружение. Не допускайте травм головы.