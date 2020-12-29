14 января обострится радикулит

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 396
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3798
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 801
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1404
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1728
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 819
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1116
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
От нового гриппа умирает каждый десятый больной
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
Прямую кишку необходимо обследовать раз в году
&quot;Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию&quot;
"Нельзя ждать, пока катаракта перейдет в тяжелую стадию"
Анальные трещины лечат только с проктологом
Анальные трещины лечат только с проктологом
&quot;Только травы полностью уничтожили мой геморрой&quot;
"Только травы полностью уничтожили мой геморрой"
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 396
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1251
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 180
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1404
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2565
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 963
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
понедельник, 04 января 2021 00:51

14 января обострится радикулит

  Комментировать

МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ

1-2 Боритесь с лишним весом. Меньше ешьте, но не голодайте. Пройдите курс антицеллюлитного массажа. Не перегружайтесь во время занятий спортом, это скажется на работе сердца.

3-4 Ухудшается перистальтика кишечника. Склонным к запорам людям следует перейти на облегченное питание. Не игнорируйте боль в области аппендикса. Носите удобную обувь. Массаж стоп и ванночки для ног помогут снять усталость.

5-6 Ухаживайте за кожей лица. Используйте питательные маски. Защитите руки от воды и моющих средств. Не стригите и не красьте волосы.

7-9 Повышенная тревожность нарушит сон. Попейте успокоительные. Избегайте стресса. Обостряются слух и обоняние. Громкая музыка и резкие запахи будут раздражать окружающих.

10-11 Возрастает ломкость сосудов. Легко будут появляться синяки. Двигайтесь осторожно. Снижается острота зрения. Позаботьтесь об освещении рабочего места. Не проводите целые дни перед монитором.

12-13 Новолуние. Напомнят о себе давние травмы суставов и костей. Предотвращайте повторное повреждение. Не стоит удалять родинки или наросты на теле. Могут быть осложнения.

14-15 Обостряются радикулит и невралгии. Ухудшается гибкость позвоночника. Неудачное движение может защемить нервные окончания между позвонками. Обратитесь к мануальному терапевту. Не провоцируйте появление насморка.

16-17 Отложите плановые операции. Плохо будете переносить наркоз. Проверяйте срок реализации продуктов и их совместимость. Остерегайтесь пищевых отравлений. Увеличивается вероятность аварийности на дорогах.

18-20 Будет повышаться артериальное давление. Уменьшите физические нагрузки. Внимания потребует проблемная кожа. Ярче проявится угревая сыпь. Очищение лица доверьте косметологу.

21-22 Берегите голосовые связки. Разговаривайте тихо, не переохлаждайте горло. Предотвращайте появление ангины. Поддержите иммунитет. Проконсультируйтесь у гинеколога. Делать аборты не желательно.

23-25 Не сидите долго в душном помещении. Трудно выдержать недостаток кислорода. Увлажняйте воздух. Ухудшается капиллярное кровоснабжение. Руки и ноги будут мерзнуть. Больше двигайтесь. Погрейтесь перед сном в теплой ванне.

26-27 Посетите бассейн, сауну, баню. Пейте отвары целебных трав. Активизируется выведение шлаков. Повышается плодовитость организма. Следует предотвращать нежелательную беременность.

28-29 Полнолуние. Повышается артериальное давление. Отложите визит к стоматологу. Протезирование зубов пройдет с осложнениями.

30-31 Не перегружайте печень. Ухудшается отток желчи. Обострится желчекаменная болезнь. Чаще мойте руки. Растет количество больных вирусным гепатитом. Займитесь профилактикой бронхо-легочных недугов. Чаще проветривайте помещение, в котором находитесь.

Автор: Елена МАКСИМОВА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «14 января обострится радикулит». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 18180
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 12942
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 9837
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко
Впервые в этом году - в Беларуси начались простесты против Лукашенко Просмотров: 9225
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
 Просмотров: 8352
Здоровье
Зеленый горошек облегчает похмелье
Зеленый горошек облегчает похмелье
Кориандр устраняет тяжесть в желудке
Кориандр устраняет тяжесть в желудке Просмотров: 351
Травяной бальзам и мазь надежно снимают воспаление простаты
Травяной бальзам и мазь надежно снимают воспаление простаты Просмотров: 117
Посторонние предметы из глаз вымывают шприцем
Посторонние предметы из глаз вымывают шприцем Просмотров: 27
Простудный насморк начинается постепенно, аллергический - резко
Простудный насморк начинается постепенно, аллергический - резко Просмотров: 387
Больше всего комментируют
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
3
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
2
"Человека из человека не уволить" - Новогодняя неделя в цитатах от GAZETA.UA
2
В Крыму избили жену и дочь украинского активиста Приходько
1
Роналдиньо был самым техничным игроком за всю историю футбола
Голосов: 461
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть