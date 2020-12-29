14 января обострится радикулит

МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОСКОП НА ЯНВАРЬ

1-2 Боритесь с лишним весом. Меньше ешьте, но не голодайте. Пройдите курс антицеллюлитного массажа. Не перегружайтесь во время занятий спортом, это скажется на работе сердца.

3-4 Ухудшается перистальтика кишечника. Склонным к запорам людям следует перейти на облегченное питание. Не игнорируйте боль в области аппендикса. Носите удобную обувь. Массаж стоп и ванночки для ног помогут снять усталость.

5-6 Ухаживайте за кожей лица. Используйте питательные маски. Защитите руки от воды и моющих средств. Не стригите и не красьте волосы.

7-9 Повышенная тревожность нарушит сон. Попейте успокоительные. Избегайте стресса. Обостряются слух и обоняние. Громкая музыка и резкие запахи будут раздражать окружающих.

10-11 Возрастает ломкость сосудов. Легко будут появляться синяки. Двигайтесь осторожно. Снижается острота зрения. Позаботьтесь об освещении рабочего места. Не проводите целые дни перед монитором.

12-13 Новолуние. Напомнят о себе давние травмы суставов и костей. Предотвращайте повторное повреждение. Не стоит удалять родинки или наросты на теле. Могут быть осложнения.

14-15 Обостряются радикулит и невралгии. Ухудшается гибкость позвоночника. Неудачное движение может защемить нервные окончания между позвонками. Обратитесь к мануальному терапевту. Не провоцируйте появление насморка.

16-17 Отложите плановые операции. Плохо будете переносить наркоз. Проверяйте срок реализации продуктов и их совместимость. Остерегайтесь пищевых отравлений. Увеличивается вероятность аварийности на дорогах.

18-20 Будет повышаться артериальное давление. Уменьшите физические нагрузки. Внимания потребует проблемная кожа. Ярче проявится угревая сыпь. Очищение лица доверьте косметологу.

21-22 Берегите голосовые связки. Разговаривайте тихо, не переохлаждайте горло. Предотвращайте появление ангины. Поддержите иммунитет. Проконсультируйтесь у гинеколога. Делать аборты не желательно.

23-25 Не сидите долго в душном помещении. Трудно выдержать недостаток кислорода. Увлажняйте воздух. Ухудшается капиллярное кровоснабжение. Руки и ноги будут мерзнуть. Больше двигайтесь. Погрейтесь перед сном в теплой ванне.

26-27 Посетите бассейн, сауну, баню. Пейте отвары целебных трав. Активизируется выведение шлаков. Повышается плодовитость организма. Следует предотвращать нежелательную беременность.

28-29 Полнолуние. Повышается артериальное давление. Отложите визит к стоматологу. Протезирование зубов пройдет с осложнениями.

30-31 Не перегружайте печень. Ухудшается отток желчи. Обострится желчекаменная болезнь. Чаще мойте руки. Растет количество больных вирусным гепатитом. Займитесь профилактикой бронхо-легочных недугов. Чаще проветривайте помещение, в котором находитесь.