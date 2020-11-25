1 декабря ухудшится эпидемическая ситуация

МЕДИЦИНСКИЙ ГОРОСКОП НА ДЕКАБРЬ

1 Участятся респираторные вирусные инфекции. Ухудшается эпидемическая обстановка. Поддержите иммунитет. Меньше бывайте в людных местах. Возрастет количество сердечно-сосудистых заболеваний. Следите за артериальным давлением.

2-4 Тщательно ухаживайте за кожей рук и лица. Сделайте глубокое очищение, массаж и питательные маски. Сходите в сауну или баню. Отложите удаление мозолей. Лечите застаревший кашель.

5-6 Удачное время для протезирования и лечения зубов. Ограничьте себя в еде, но не голодайте. Сочетайте режим дня с физическими нагрузками.

7-8 Напомнят о себе желудочно-кишечные заболевания. Экзотические блюда могут вызвать нежелательные реакции. Массаж стоп повысит тонус организма. Походите босиком.

9-10 Лечите ринит и гайморит. Удачно пройдет удаление миндалин и полипов. Берегите почки. Откажитесь от алкоголя. Бессолевая диета будет на пользу. Пейте воду между приемами пищи.

11-12 Повышается плодовитость. Избегайте нежелательной беременности. Увеличивается вероятность заражения грибком. Держите ноги в тепле. Не провоцируйте обострение цистита.

13-14 Солнечное затмение. Снижаться уровень гемоглобина в крови. Полноценно питайтесь. Больным анемией поможет курс лечения. Быстрее будут уставать от работы глаза. Уменьшите нагрузку.

15-16 Внимания потребует опорно-двигательная система. Не допускайте развития сколиоза. Укрепляйте мышцы спины. Станет хуже людям с низким артериальным давлением. Не употребляйте тонизирующие напитки. Увеличивайте физическую активность.

17-19 Не поднимайте тяжелого. Неловкое движение может привести к ущемлению нервных окончаний. Перед праздниками нервная система будет перегружена. Позаботьтесь о приятных впечатлениях.

20-21 Начните закаливание. Стимулируйте кровообращение. Много двигайтесь. Ограничьте прием лекарств до минимума Не переедайте.

22-24 Велик риск травмироваться. При падении возможны переломы костей и вывихи. Участятся ожоги. Будет беспокоить головная боль.

25-26 Поддержите печень. Откажитесь от жареного, жирного, копченого, острых приправ. Возможны гормональные нарушения и неконтролируемые эмоциональные реакции. Чаще отдыхайте.

27-29 Эпидемическая ситуация остается сложной. Вовремя обращайтесь к врачу. Начинайте день с зарядки. Проветривайте помещение. Берегите суставы от травм и переохлаждения.

30-31 Полнолуние. Обострятся хронические болезни. Избегайте стрессов. Физическое перенапряжение может вызвать носовое кровотечение. Не начинайте курс лечения. Чаще гуляйте.