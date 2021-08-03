Летний кашель лечат после еды

Цветение тополя вызывает спазм бронхов и одышку

- После прополки свеклы стала похожа на волка из мультика. Был такой же хриплый голос и надоедливый кашель. Это так глотнула холодного компота. Не могла удержаться от той жары, - говорит Анна Мосийчук, 54 года, из села Глинск Ровенского района Ровенской области. - Первый день ничего не болело. А теперь грудь распирает.

В жару следует пить воду комнатной температуры или слегка прохладную. Ледяная вызывает спазмы горла или желудка и не насыщает организм влагой. Выпивать следует в среднем 2 л, но суточная норма для каждого своя. Чередовать с компотом, холодным зеленым чаем с лимоном.

- Респираторные вирусные заболевания летом никуда не делись. Многие любят выпить залпом ледяной воды или съесть мороженого. Это раздражает верхние дыхательные пути и становится причиной тонзиллита. От него человек и кашляет, - говорит 44-летний Евгений Симонец, торакальный хирург, декан медицинского факультета Киевского медицинского университета. - При хроническом тонзиллите миндалины становятся домом для микробов. Те размножаются, выделяют токсины, которые дают осложнения на сердце.

Летний вирусный кашель - сухой и редкий. Поэтому человек скорее заметит повышение температуры при нем, чем сам кашель. В случае перерастания в бронхит, начнет отходить мокрота. Если будет белая, то ничего страшного. Когда же станет желтоватой или коричневой - застаивается мокрота в бронхах.

- Также люди кашляют из-за аллергенов. Сначала цветут береза, дуб и ольха, а затем подключается тополь. От его пуха не получится спрятаться, потому что летает везде. Отекает слизистая оболочка и возникает бронхоспазм.

Чтобы не перегружать печень и желудочно-кишечный тракт, для лечения кашля предпочтительнее пользоваться ингаляторами. Лучше небулайзерами, которые по трубке доставляют действующие вещества в трахею, бронхи или верхние дыхательные пути. Эти устройства работают от электроэнергии.

- О дыхании над горячей картошкой следует забыть. В некоторых случаях от кашля она действительно помогает, но чаще вредит. Расширяет сосуды и вызывает приток крови. Если есть отек, а сосуды еще больше расширятся, кашель усилится. Дыхательные пути сужаются и человек начинает задыхаться.

Нельзя делать паровую ингаляцию, когда повышена температура. Она от этого еще повысится. Безопаснее пользоваться небулайзером. Им нельзя повредить, если заливать нужные лекарства. Это могут быть муколитики - препараты для разжижения и вывода мокроты. Или бронходилататоры - расширяют просвет бронхов.

Нельзя использовать одни группы препаратов вместо других.

- Запрещены ингаляции при легочных кровотечениях, тахи- и аритмии, психических болезнях.

Ингаляцию проводят через час после еды. Продолжается процедура 15 мин. В прибор заливают 5 мл раствора. Надевают маску и вдыхают через рот, выдыхают через нос. Если воспалительный процесс только в трахее и бронхах, насморка нет, можно делать ингаляцию через мундштук - насадку для вдыхания паров. После каждого использования маску следует обдать кипятком для дезинфекции.