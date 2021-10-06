Надвигаются четыре разновидности гриппа

1 октября начался календарный сезон гриппа. Ожидается четыре штамма. Типа А - "Виктория" и "Камбоджа". Также "Вашингтон" и "Пхукет" - типа В. Врачи советуют сделать прививку от болезни до начала эпидемии. Чтобы за две-три недели успел выработаться иммунитет.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует вакцинироваться в первую очередь медработникам, пожилым людям, беременным, детям, больным диабетом, ВИЧ/СПИД, астмой, сердечными и легочными заболеваниями и гипертоникам.

Государство закупило почти 1 млн доз вакцин от гриппа. Южнокорейская уже прошла государственный контроль. Французская и нидерландская - на лабораторном исследовании. Появятся в продаже в октябре-ноябре. Купить можно будет в аптеке или у семейного врача. Будет действовать против четырех штаммов гриппа.

- Фактическое начало эпидсезона будет совпадать с календарным. Пик заболеваемости спрогнозировать сложно, потому что туда входит и коронавирус. Вероятно, будет в октябре-ноябре, - говорит Оксана Кошалко, заведующая отделом организации эпиднадзора Центра общественного здоровья Украины. - Мы близки к эпидемическому порогу. Прогноз неутешительный. Заболеваемость и дальше будет расти. Нужно работать на опережение. Когда начнется активная циркуляция вируса гриппа, надо, чтобы максимальное количество людей уже имело иммунитет.

Единственный способ защититься от тяжелого течения болезни - прививка. Она уменьшает риски осложнений на 60%, смерти - на 80%. Делать ее нужно ежегодно, потому что штаммы постоянно меняются. Вакцина от гриппа стоит от 300 грн, в зависимости от аптеки или клиники.

Противопоказаниями к прививке является повышенная температура, симптомы вирусной инфекции. Тогда необходимо обратиться к семейному врачу и пройти тест на коронавирус. Самостоятельно отличить грипп от ковида невозможно.

- Коронавирус и грипп конкурируют. Если заразились одним, для второго места нет. Кроме них есть еще более 300 вирусов, вызывающих острые респираторные вирусные инфекции. Все они циркулируют, - говорит столичный инфекционист Юрий Жигарев, 39 лет.

- Самый опасный - грипп типа А. Он наиболее распространен, дает 90 процентов осложнений, смертей и госпитализаций. Сейчас уже напряженная ситуация в больницах из-за коронавируса. Через месяц еще ухудшится. Если ковидная статистика будет как в прошлом году - когда некоторые стационары заполнили на 90 процентов, и добавится еще грипп - станет трудно.

Вакцина против гриппа не защищает от коронавируса и наоборот. Надо вакцинироваться от обоих. Между этим должно пройти две недели. Направление дает семейный врач.

- Препарат для прививки от гриппа есть в широком доступе, - рассказывает столичная семейная врач Марина Красникова, 27 лет. - Аптека обязана выдать сертификат. Проверяем температурные условия, при которых хранили вакцину. В контейнере для транспортировки должно быть не ниже 2 и не выше 8 градусов тепла. От приобретения до введения должно пройти не более 2 часов. Иначе есть риск, что потеряет свойства.

- В прошлом году вакцин не хватало, искали по всем аптекам столицы и области. Сегодня недостатка не чувствуем. Есть корейская четырехкомпонентная. Ее достаточно. Большого листа ожидания нет, - говорит Красникова.

- Несколько дней тому назад вакцинировались с мужем от гриппа, - говорит киевлянка 34-летняя Инна Сусляк. - Делаем это ежегодно, потому что тяжело переболела мать. Тогда испугались не на шутку. Как только в аптеке появляется препарат - сразу же покупаем. Заказываем доставку в клинику, чтобы не нарушить температурные условия. Вакцину привозят в сумке-холодильнике. В некоторых аптеках выдают под залог. Три года тому назад это обошлось в 200 гривен.