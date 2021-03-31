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четверг, 01 апреля 2021 07:46

Шум в ушах свидетельствует о нарушении слуха
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Половину случаев глухоты можно предотвратить

- До 22 лет проблем со слухом не было. Глухоту получил на первой работе. Работал помощником механика на дизельном корабле, - рассказывает 54-летний Вадим ПАСТЕРНАК из Одессы. - В результате воздействия повышенного шума возник неврит слуховых нервов.

При этой болезни развивается воспалительный процесс в нервных окончаниях, что нарушает их функции. В 6% случаев является причиной тугоухости, может спровоцировать полную потерю слуха. Заболевание чаще проявляется у пожилых людей. Наиболее ему подвержены жители мегаполисов, работники громких производств.

- Сначала появился шум в ушах, - продолжает. - Начал плохо слышать. Перестал реагировать на обращения окружающих. Не слышал телевизор. Увеличение громкости не помогало. Врач назначил слуховой аппарат, но через полгода прибор перестал действовать.

С момента попадания в зону шумности до наступления глухоты прошло два года.

- Сначала было трудно. Пришлось сменить работу. Для человека, который не слышит, возникает проблема с коммуникацией в коллективе. Он не может пользоваться голосовым телефоном. Это сужает круг поиска вакантных мест. В Одессе есть несколько фирм, в которых работают большие группы глухих - производство ламината, радиаторов отопления и другие. Есть рабочие места в супермаркетах. Я перешел в конструкторское бюро техником. Со временем научился читать по губам. Если не могли найти общий язык с новым коллективом - писали на бумажке.

В быту возникают трудности. Сложно вызвать аварийные службы и врача на дом, покупать что-то в интернет-магазинах, когда надо ответить на звонок менеджера. Несколько лет пользуюсь приложением для вызова такси и полиции. Хотелось бы такое и для скорой помощи и других аварийных служб, - добавляет Вадим Пастернак.

- Профессиональная потеря слуха больше редкость, чем правило. Чаще всего причиной является осложнение после гриппа, ветряной оспы, свинки, туберкулеза, остеохондроза шейного отдела и гипертонической болезни, - говорит столичный отоларинголог 49-летний Вячеслав Лисневич. - Также может возникнуть как осложнение после приема антибиотиков, например, гентамицина. Он действует на слуховой нерв. Частым симптомом является шум в ушах. Он бывает в виде писка, гула. Редко возникает головокружение, нарушение равновесия.

Изменения слуха наступают при воздействии шума более 80 дБ. Для сравнения звук шоссе в час пик - 85 дБ. Нарушения развиваются два-пять лет в зависимости от физического состояния человека. Признаками является плохое восприятие разговора шепотом. Длительное воздействие шума выше 90 дБ способно привести к глухоте. В условиях производства больше всего шум влияет на испытателей моторов, клепальщиков, пилотов, машинистов, трактористов, фрезеровщиков. Защититься от воздействия шума обычные ушные затычки не помогут. Нужны специальные - защитные, противошумные наушники. Стоят такие от 200 грн.

- Если есть проблемы, сначала надо проверить слух на специальном оборудовании. После этого назначают препараты, останавливающие прогрессирование нарушений. Только тогда врач определяет, нужен слуховой аппарат или нет, - говорит Лисневич. - Если ничего не делать - человек может оглохнуть.

Слуховой аппарат служит своеобразным протезом - усиливает звук. Если есть острый воспалительный процесс - его не рекомендуют.

- Лучшая профилактика - вовремя лечить инфекционные и вирусные болезни с детства и обращаться к врачу в случае каких-либо тревожных признаков. Не стоит слушать наушники выше 75 процентов максимальной громкости и находиться длительное время в местах с повышенным уровнем шума.

Половину всех случаев потери слуха можно предотвратить. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения. У шести детей из 10 в возрасте до 15 лет потеря слуха вызвана причинами, которые поддаются профилактике. Это, например, инфекционные заболевания, такие как свинка, корь, краснуха, менингит, хронический отит среднего уха.

34 процента случаев ухудшения слуха возникают из-за длительного воздействия шума. У 28% причиной являются возрастные изменения - каждый третий после 65 лет замечает признаки нарушения слуха. У 17% это возникает из-за инфекции и травмы. Еще в 17% случаев недостатки вызваны другими причинами - токсическим воздействием лекарств, опухолями головы и т.п. Лишь 4 процента имеют нарушения слуха, спровоцированные врожденными патологиями.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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