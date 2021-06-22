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четверг, 24 июня 2021 07:25

Больные псориазом живут на 5 лет меньше
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Ультрафиолет облегчает симптомы

Более 1,5 млн украинцев болеют псориазом. 70% имеют легкую и среднюю форму. Тяжелая грозит инвалидностью вследствие поражения суставов. Она возникает у каждого 10-го пациента.

- Псориаз - не только кожная болезнь. Поражает все органы и системы - суставы, головной мозг, кишечник. Иногда у человека годами есть псориатическая болезнь, которая повреждает внутренние органы, но сыпи на коже нет, - рассказывает киевлянин 54-летний Александр ЛИТУС, дерматолог, доктор медицинских наук.

Чем опасен псориаз?

- Люди с этим недугом живут на пять лет меньше. Смерть прежде всего связана с инфарктами, инсультами. С тяжелым последствиям возможен псориатический артрит - когда поражается много суставов. Человек теряет работоспособность и прикован к инвалидной коляске. Болезнь имеет много причин. Может возникнуть из-за перенесенной вирусной или бактериальной болезни, нервной нагрузки. Склонность передается от родителей. Если у одного из них есть псориаз - риск появления у ребенка составляет 30 процентов. У обоих - 60.

Как человеку заподозрить, что заболел?

- Если сыпь на коже не проходят долгое время, надо обратиться к врачу. Особенно в типичных для псориаза местах - волосистая часть головы, локти, колени, подмышки. Также на псориазом может указывать поражения ногтей. Часто его лечат, думая, что это грибок. Иногда нарушается работа кишечника. Болезнь можно заподозрить, если болят не все суставы, а какой-то один.

Чем облегчают состояние больных?

- Эффективный и современный метод лечения - биологически активные препараты. Они блокируют воспаления, которые вызывают псориатическую болезни. Стоят 6-8 тысяч гривен в месяц. Кому-то помогает за полгода, некоторым нужен более длительный срок.

Обязательно местное лечение. Потому что в зоне поражения железы перестают выделять кожное сало, которое смазывает кожу, делает ее мягкой, гладкой и она не теряет влагу. Здесь трескается и возникает зуд. Следует регулярно смазывать эти зоны мазями, кремами.

Также назначают фототерапию - это ультрафиолет В. У здорового человека клетки кожи обновляются раз в месяц, у больных с псориазом - пять-семь раз. Ультрафиолет В блокирует деление клеток, в результате чего происходит воспаление. В среднем за 20 сеансов у людей с небольшими проявлениями болезнь проходит. Это самый дешевый метод лечения. Полезными могут быть сероводородные или радоновые ванны, но их назначают индивидуально.

Развитие псориаза можно сдержать диетой?

- Безусловно, диета влияет на его течение. Вредят алкоголь, острые блюда, жирная пища, а также курение. При псориазе нарушается обмен веществ, поэтому необходима здоровая пища, а именно диета №5. Она уменьшает нагрузку на организм.

Чего категорически нельзя делать больным?

- Самая большая ошибка - вводят гормональные препараты. После них болезнь якобы проходит, но потом наступает более тяжелое обострение. Есть определенные случаи, когда эти препараты можно использовать, но только неделю-две. Это касается и гормональных, которые наносят на кожу. Часто люди мажутся ими годами, возникают раздражения.

Загорание вредит?

- Наоборот, даже может улучшить состояние. Однако у некоторых людей с псориазом возникает аллергическая реакция на ультрафиолет. Вот им загорать не надо. Остальным - в небольших дозах рекомендуется. Но только до 10 часов и после 16. Купаться в море и бассейне можно. Псориаз не передается при контактах. Чтобы предотвратить обострение, следует избегать стрессов, избавиться от вредных привычек и придерживаться здорового питания.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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