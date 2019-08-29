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понедельник, 02 сентября 2019 05:00

Виниловый сайдинг позволяет стенам дышать

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- На даче цвели стены, пока не обшил их виниловым сайдингом. Грибок не селится, - хвастается Иван Максименко, 61 год, из города Сторожинец Черновицкой области. - Материал не закрывает наглухо стены, и они дышат.

Сайдинг похож на дощатую обшивку фасадов. Его крепят на стену горизонтально.

- Виниловый сайдинг не впитывает воду, поэтому не гниет. Неприхотлив к климату, выдерживает от минус 50 до плюс 50 градусов.

Равняет стены и прикручивает дюбелями деревянный каркас. Расстояние между перемычками должно быть 40 см. Все деревянные элементы обрабатывает антисептиком. Под каркас кладет минеральную вату для утепления. Тогда устанавливает стартовую и финишную планки.

Начинает крепить сайдинг от стартовой планки снизу доверху. Использует оцинкованные шурупы или гвозди. Укладывает не тесно, потому что панели могут сжиматься и расширяться в зависимости от погоды.

- После окончания работы дом выглядит по-человечески. Сайдинг похож на вагонку, но тот материал никудышний. Была из нее веранда, так листы повздувались на второй год. С сайдингом такого нет.

Чтобы отчистить от пыли или другого загрязнения, сайдинг достаточно помыть мыльной водой и сполоснуть из шланга.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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